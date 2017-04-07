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​Еще одна победа лейтенанта Хасанова

Сергей Горбунов, Павлодар

В Атырау прошел чемпионат РК по кикбоксингу среди мужчин и женщин. В течение четырех дней спортсмены боролись за путевку в национальную сборную Казахстана для защиты чести своей страны на чемпионатах Азии и мира.

В этом турнире участвовало свыше 400 спортсменов, среди которых многократные чемпионы и призеры республиканских соревнований.

Спортивную честь Павлодарской области в зрелищном виде спорта защищал лейтенант полиции Нурсултан Хасанов, который в весовой категории до 67 кг удостоился медали высшего достоинства.

В борьбе за выход в финал Нурсултан вступал в борьбу с именитыми бойцами из городов Кокшетау, Атырау и Костаная. В финале соревнования он встретился с представителем Жамбылской области. Противостояние оказалось очень напряженным, однако в упорной борьбе, по единогласному решению судей, победу одержал Нурсултан Хасанов.

Это не первая спортивная победа 25-летнего полицейского. Он уже много лет достойно представляет Казахстан на меж­дународной арене. Н. Хасанов – чемпион Азии 2012 и 2015 годов, обладатель кубка мира и серебряный призер чемпионата мира по кикбоксингу.

Его многочисленными победами на спортивных площадках гордятся коллеги, тем более что на работе он скромный и исполнительный сотрудник.

Нурсултан с 12-летнего возраста посещает спортивные секции. Окончив среднюю школу в Экибастузе, он поступил на факультет физической культуры и спорта Павлодарского педагогического института. Наряду со спортивной карьерой у него появилось желание служить в органах внутренних дел.

После нелегкого рабочего дня, вечерами, Нурсултана ждет спортивный зал, где ему помогает оттачивать мастерство его личный тренер Сабыржан Жакупов.

Полученные навыки на рингах и бойцовских коврах помогают ему и на службе, где зачастую приходится сталкиваться с разными правонарушителями. При этом молодой полицейский уже твердо решил, что свою детскую мечту – быть офицером полиции – не променяет даже на громкие победы в большом спорте.

Спортивные достижения полицейского отметили в родном департаменте. Начальник ДВД генерал-майор полиции Марат Кожаев в торжественной обстановке вручил чемпиону благодарственное письмо и пожелал покорения новых высот, выдерж­ки, терпения и быть всегда на пьедестале почета.

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