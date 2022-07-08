Еще один район может появиться в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК сообщил, что из-за быстрого роста населения в городе может появиться еще один район, передает кореспондент Kazpravda.kz.

"Есильский район нам придется в ближайшее время делить на два района, поскольку именно в Есильском районе количество людей с каждым годом растет, и там идет основная застройка новых жилых комплексов. За последние три года в районе зарегистрировано более 100 тысяч человек. Если смотреть в регионах страны, то это пять районов", – сказал аким.

Он отметил, что если при открытии Есильского района там проживало всего 68 тысяч человек, то сейчас уже порядка 350 тысяч.

"В ближайшее время будет 400 тысяч и более человек. Район придется делить для удобного администрирования", – заключил Кульгинов.