Еще одним заболевшим коронавирусом в Нур-Султане оказался дипломат

Коронавирус
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Иллюстративное фото с сайта endsjo.se
В Минздраве рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом людях, передает Kazpravda.kz.   

"Один из них иностранец, дипломат 1976 года рождения, он прилетел к нам из Лондона сегодня ночью. Второй - гражданин Казахстана 1970 года рождения. Оба в стационаре, состояние здоровья удовлетворительное", – сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип.

Ранее Министерство здравоохранения РК сообщило о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло до 56 человек. Заболевшие выявлены в Нур-Султане, Алматы, Караганде и Алматинской области.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны можно прочитать здесь.

Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

19 марта в Нур-Султане и Алматы начал действовать карантинный режим, а с 22 марта были введены дополнительные меры безопасности.

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