Еще одним заболевшим коронавирусом в Нур-Султане оказался дипломат

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В Минздраве рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом людях, передает Kazpravda.kz
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"Один из них иностранец, дипломат 1976 года рождения, он прилетел к нам из Лондона сегодня ночью. Второй - гражданин Казахстана 1970 года рождения. Оба в стационаре, состояние здоровья удовлетворительное", – сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип.
Ранее Министерство здравоохранения РК сообщило о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло
до 56 человек. Заболевшие выявлены в Нур-Султане, Алматы, Караганде и Алматинской области.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны можно прочитать здесь
.
Перед этим в Казахстане объявили
ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
19 марта в Нур-Султане и Алматы начал действовать карантинный режим
, а с 22 марта были введены дополнительные меры безопасности
.