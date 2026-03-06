Еще одно село официально получило статус села без алкоголя в области Абай

Инициатива "Село без алкоголя" – это не разовое мероприятие, а важный социальный шаг, направленный на долгосрочное развитие села, сохранение здоровья жителей и создание положительной среды для молодого поколения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе районного отделения полиции Аксуатского района департамента полиции области Абай в селе Коктубек Сатпаевского сельского округа была реализована важная общественная инициатива. С поддержкой жителей село, в котором проживает 211 человек, официально объявлено "Селом без алкоголя", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В рамках этой инициативы была организована встреча с жителями села, на которой подробно обсуждались вопросы соблюдения общественного порядка, профилактики правонарушений, а также формирования здорового образа жизни. В ходе встречи старейшины села, представители полиции и общественные активисты выразили свои мнения и внесли важные предложения для будущего села. Участники собрания пришли к общему согласию о необходимости ограничения потребления алкогольной продукции и запрета ее распространения на территории села.

Эта инициатива прежде всего направлена на поддержание спокойствия и стабильности в селе, укрепление общественного порядка и воспитание семейных ценностей.

– Инициатива "Село без алкоголя" – это благородный шаг, направленный на укрепление общественной безопасности. Спокойное и дисциплинированное село – основа стабильности и развития страны. Радует, что жители села Коктубек поддержали эту инициативу и проявили единство. Сотрудники полиции всегда готовы совместно с населением обеспечивать общественный порядок и предотвращать правонарушения. Благодаря такому общему согласию мы можем дать молодежи правильное направление и создать безопасное и благополучное общество, – сказал онначальник Аксусатского районного отдела полиции Әділет Бауыржанов.

В свою очередь жители села также заявили о полной поддержке этой инициативы и готовности совместно нести ответственность за спокойствие и будущее села.

Ранее ярким примером этой инициативы стало село Бирлик, расположенное в Бескарагайском районе области Абай.

