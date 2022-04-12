Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ

Антимонопольный департамент совместно с прокуратурой Павлодарской области выявили факты злоупотребления Павлодарским нефтехимическим заводом доминирующим положением на рынке, сообщает Kazpravda.kz.

"Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Павлодарской области в рамках межведомственной проверки деятельности ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" под руководством региональной прокуратуры выявил факты злоупотребления заводом своим доминирующим положением в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2021 году", - проинформировали в АЗРК.

Заключение антимонопольного департамента направлено прокуратурой в департамент экономических расследований по Павлодарской области для принятия процессуального решения.

"ДЭР зарегистрировано досудебное расследование (возбуждено уголовное дело) в отношении руководства ТОО "ПНХЗ" по факту установления монопольно высокой цены на услуги по переработке сырой нефти в 2021 году", - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что Павлодарский нефтехимический завод к ответственности привлекают не впервые.