Фото: wikipedia.org
С этой недели в Казахстане началась вакцинация еще одной китайской вакциной CoronaVac. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
По ее словам, в республику завезено 500 тыс. доз этой вакцины, она доступна во всех регионах.
"Первой дозой CoronaVac привито 15 тысяч человек. Это такая же инактивированная вакцина, как QazVac
и Hayat-Vax, в ней используется инактивированный вирус. Температура хранения также плюс 2 – плюс 8. Вакцина двухдозная. Интервал между двумя дозами варьируется от 14 до 28 дней", – сообщила Айжан Есмагамбетова.
Согласно данным из открытых источников, CoronaVac – вакцина против COVID-19, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac. Вакцина представляет собой химически инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19.
Начиная с середины 2020 г. вакцина-кандидат проходила клинические исследования фазы III. 19 октября предварительные результаты исследования фазы III в Бразилии показали, что CoronaVac оказался безопасным средством защиты от COVID-19.