Общество
Ещё одну больницу перепрофилировали под ковидный стационар в Нур-Султане
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и высоким ростом заболеваемости COVID-19 в Нур-Султане разворачивается под инфекционный стационар еще одна городская больница, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.   

Так, Многопрофильная городская больница №1 с 9 июля принимает пациентов с коронавирусной инфекцией, в которой для этого развернуто 600 коек. Данные меры были предприняты в связи с тем, что имеющихся койко-мест недостаточно для госпитализации пациентов с КВИ, уточнили в горздраве.

«К сожалению, мы вынуждены еще одну городскую больницу перепрофилировать под ковидный стационар и отменить там плановую госпитализацию, потому что заболеваемость инфекцией никак не идет на спад. Все пациенты уже переведены, и в дальнейшем мы их направляем в республиканские и ведомственные клиники города», - пояснил алгоритм действий руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов.

Таким образом, госпитализация горожан по плановому порядку будет осуществляться согласно дежурству стационаров по приему пациентов и по соответствующим профилям. Также плановую госпитализацию круглосуточного и дневного стационаров, кроме гинекологического профиля, временно приостанавливает и Многопрофильная городская больница №2.

Многопрофильная городская больница №1 в прошлое лето уже была задействована в лечении пациентов с КВИ. Тогда своего последнего пациента с коронавирусной инфекцией она выписала в конце августа и продолжила свою деятельность по профилю.

«За последнюю неделю мы уже три стационара разворачиваем как инфекционные корпусы. Нам очень тяжело слышать, что население другого мнения по поводу эпидситуации в городе – инфекция миновала, можно позабыть о карантине. Напомню, что столица вот уже с марта находится в «красной» зоне. А этот показатель напрямую зависит от солидарной ответственности наших граждан к соблюдению всех санитарных требований», - резюмировал глава ведомства.

Муратов отметил, что количество госпитализированных в сутки стало доходить до 300 человек. Доставляют пациентов уже в тяжёлой и крайне тяжёлой формах.

Напомним, только за минувшие выходные в связи с увеличением роста заболевших инфекцией дополнительно два стационара были перепрофилированы в инфекционный стационар. Это Городской центр психического здоровья и Главный военный клинический госпиталь Министерство обороны РК с общей коечной мощностью 300 койко-мест.

На утро 9 июля по городу Нур-Султану всего 2 007 пациентов в инфекционных стационарах, что составляет 81 % загруженности коек. Из них 156 человек (139 с КВИ) находятся в отделении реанимации (загруженность 78 %), на ИВЛ - 28 пациентов. В организациях ПМСП 7 088 пациентов с коронавирусной инфекцией получают лечение.



Популярное

Все
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропавловска
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ.
Грани развития Алматы
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук
Работать днем и ночью
Под счастливым шаныраком
Гены, память и искусство
Железное вдохновение
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмотря на предупреждения Антикора
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформированию научной сферы
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Общество
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформир…
Общество
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмот…
Общество
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропа…
Общество
Тройняшки Касым, Жомарт и Кемел родились в Актобе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]