Ещё одну больницу перепрофилировали под ковидный стационар в Нур-Султане
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и высоким ростом заболеваемости COVID-19 в Нур-Султане разворачивается под инфекционный стационар еще одна городская больница, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
Так, Многопрофильная городская больница №1 с 9 июля принимает пациентов с коронавирусной инфекцией, в которой для этого развернуто 600 коек. Данные меры были предприняты в связи с тем, что имеющихся койко-мест недостаточно для госпитализации пациентов с КВИ, уточнили в горздраве.
«К сожалению, мы вынуждены еще одну городскую больницу перепрофилировать под ковидный стационар и отменить там плановую госпитализацию, потому что заболеваемость инфекцией никак не идет на спад. Все пациенты уже переведены, и в дальнейшем мы их направляем в республиканские и ведомственные клиники города», - пояснил алгоритм действий руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов.
Таким образом, госпитализация горожан по плановому порядку будет осуществляться согласно дежурству стационаров по приему пациентов и по соответствующим профилям. Также плановую госпитализацию круглосуточного и дневного стационаров, кроме гинекологического профиля, временно приостанавливает и Многопрофильная городская больница №2.
Многопрофильная городская больница №1 в прошлое лето уже была задействована в лечении пациентов с КВИ. Тогда своего последнего пациента с коронавирусной инфекцией она выписала в конце августа и продолжила свою деятельность по профилю.
«За последнюю неделю мы уже три стационара разворачиваем как инфекционные корпусы. Нам очень тяжело слышать, что население другого мнения по поводу эпидситуации в городе – инфекция миновала, можно позабыть о карантине. Напомню, что столица вот уже с марта находится в «красной» зоне. А этот показатель напрямую зависит от солидарной ответственности наших граждан к соблюдению всех санитарных требований», - резюмировал глава ведомства.
Муратов отметил, что количество госпитализированных в сутки стало доходить до 300 человек. Доставляют пациентов уже в тяжёлой и крайне тяжёлой формах.
Напомним, только за минувшие выходные в связи с увеличением роста заболевших инфекцией дополнительно два стационара были перепрофилированы в инфекционный стационар. Это Городской центр психического здоровья и Главный военный клинический госпиталь Министерство обороны РК с общей коечной мощностью 300 койко-мест.
На утро 9 июля по городу Нур-Султану всего 2 007 пациентов в инфекционных стационарах, что составляет 81 % загруженности коек. Из них 156 человек (139 с КВИ) находятся в отделении реанимации (загруженность 78 %), на ИВЛ - 28 пациентов. В организациях ПМСП 7 088 пациентов с коронавирусной инфекцией получают лечение.