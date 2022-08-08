Еще одну финпирамиду выявили в ЗКО

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области начал досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz.

"Установлено, что посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram организована финансовая пирамида "BINCLOUD" с привлечением денег граждан", - проинформировали в АФМ.

Согласно программе "BINCLOUD" физические лица приобретают аренду виртуального майнингового оборудования за определенную сумму, от которой ежедневно получают инвестиционный доход в размере 5-6% от вложенной суммы. Вместе с тем, при выводе дохода с клиентов удерживается 16% от общей суммы в пользу организаторов финансовой пирамиды, рассказали в пресс-службе.

"Если вы стали жертвой такой деятельности программы "BINCLOUD", просим обратиться в территориальные департаменты АФМ или позвонить по телефону доверия", - добавили в Агентстве.