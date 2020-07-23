Общество
Еще одну клинику построят в Алматы для лечения больных с коронавирусом
Айдана Демесинова
В Алматы построят еще одну клинику для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом на онлайн-брифинге сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Принято сейчас решение ещё одну клинику начать, также в сжатые сроки. Соответствующие средства мы уже нашли, предусмотрели. Сейчас идёт обсуждение со специалистами, главврачами, где эта клиника должна быть расположена и в какой форме. Есть мнение, чтобы она была рядом с действующими с большими многопрофильными клиниками или же расположить там же, где находится уже действующая модульная клиника. Где-то на 300 койко-мест мы готовим. После обеда у меня будет совещание и мы примем окончательное решение", - сказал Сагинтаев.

По его словам, новую медорганизацию планируют построить до 10-15 сентября. Кроме того, в Алматы в двух гостиницах могут развернуть стационар.

"Вчера у меня состоялся разговор с акционерами турецкой компании Rams Qazaqstan. Вы знаете, это строительная компания, которая успешно работает в нашем городе. Они вышли с предложением, у них есть две гостиницы свои в городе, если мы разрешим и дадим соответствующую лицензию, то до 1 октября они готовы полностью эти две гостиницы переоборудовать под клинику для лечения больных с COVID-19 со всем оборудованием, с тяжелой техникой с приглашением турецких врачей. Мы вчера договорились. Соответствующее разрешение они получат и на базе двух гостиниц появится клиника на 215 коек", - добавил градоначальник.

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