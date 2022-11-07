Еще одну страну без визы смогут посещать казахстанцы

Казахстанцы могут посещать Иран каждые полгода без визы. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Правительство Исламской Республики Иран с 11 ноября 2022 года в целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводит безвизовый режим для граждан Казахстана. Это позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней», – сообщил Айбек Смадияров.

Он добавил, что Казахстан ввел 2-недельный безвизовый режим для трех стран – Ирана, Китая и Индии – в июле этого года, но ответную меру пока ввел только Иран.

Как Смадияров, согласно документу граждане могут находиться на территории стран-участниц соглашения без визы по 14 дней беспрерывно, причем 3 раза в течение 6 месяцев, но не более 42 дней в течение этого периода.