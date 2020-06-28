Еще пять человек в Казахстане умерли от КВИ

Зарегистрировано еще пять летальных случаев от коронавирусной инфекции, передает Kazpravda.kz.
Про информации официального сайта coronavirus2020.kz, в Атырауской области скончались от КВИ мужчина 1939 года рождения, женщины 1943 и 1960 годов рождения. В Туркестанской области умер мужчина 1949 года рождения, в Восточно-Казахстанской области – мужчина 1963 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Всего по Казахстану зарегистрировано 178 летальных случаев от COVID-19.
Про информации официального сайта coronavirus2020.kz, в Атырауской области скончались от КВИ мужчина 1939 года рождения, женщины 1943 и 1960 годов рождения. В Туркестанской области умер мужчина 1949 года рождения, в Восточно-Казахстанской области – мужчина 1963 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Всего по Казахстану зарегистрировано 178 летальных случаев от COVID-19.