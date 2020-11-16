Еще пять услуг могут получить жители Нур-Султана на портале iQala

Фото: astana.gov.kz
С 16 ноября портал iQala пополнился еще пятью услугами, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Теперь жители столицы могут получить на портале и в Центре iQala следующие услуги:
ТОО "Астанаэнергосбыт":
1) заключение дополнительного соглашения о продлении срока действия договора на оказание услуг по снабжению тепловой энергией юридических лиц для небытового потребления (в том числе и физические лица без образования ИП);
2) заключение дополнительного соглашения о продлении срока действия договора электроснабжения потребителей, использующих электрическую энергию для небытового потребления (в том числе и физические лица без образования ИП);
АО "Астана-РЭК":
1) принятие заявок на проверку системы учета, снятие показаний и опломбировку системы учета;
ГКП "Астана Су Арнасы":
1) выдача акта на установление границ обслуживания и ответственности за состоянием сетей водоснабжения и канализации для физических лиц;
2) выдача акта на установление границ обслуживания и ответственности за состоянием сетей водоснабжения и канализации для юридических лиц.
На сегодняшний день центром оказывается 137 услуг для физических и юридических лиц. Для удобства пользователей список доступных услуг размещен на главной странице портала www.iqala.kz
.
Напомним, создание Центра iQala было инициировано акиматом Нур-Султана в рамках проекта "Астана – адалдық алаңы".
Фронт-офис центра находится по адресу: пр. Кошкарбаева, 29. По всем возникшим вопросам о работе iQala горожане могут обратиться по телефону единого столичного контакт-центра 109 (i-Komek).