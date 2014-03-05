Еще шаг вперед

И то, что Глава государства ввел мораторий на их проведение, это еще один шаг вперед, приближающий нас к 30 развитым странам мира.

Наше предприятие выпус­кает электрооборудование и насосные установки для промышленного и бытового применения. Любая проверка отвлекает от реализации поставленных задач, мешает развитию бизнеса. И то, что в 2014 году мы будем работать спокойно, окрыляет и вдохновляет наш дружный коллектив.

Владислав РЯБЦЕВ, заместитель директора ТОО «Ульбаэлектро»,

Усть-Каменогорск