​​​​​​​Еще шесть побед

На чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания) в полуфинале уже 14 казахстанцев.

В очередной игровой день на ринг вышли семь наших боксеров, из которых шесть добились побед и вышли в полуфинал континентального первенства.

Так, у мужчин в весе до 48 кг Санжар Ташкенбай победил кыргызстанца Мирлана Туркбая уулу, в весе до 54 кг Махмуд Сабырхан взял верх над монголом Дорьныамбуу Ганболдом, в весе до 57 кг Серик Темиржанов обыг­рал иорданца Юсефа Иашаша, в весе до 60 кг Саматали Тольтаев был сильнее представителя Кыргызстана Мирзохида Имамназарова, а в весе до 67 кг Дулат Бекбауов одолел еще одного кыргыза Жакшылыка Талайбекова. У женщин Алуа Балкибекова в весе до 48 кг победила таиландку Тхипсатчу Йодвари, а Римма Волосенко в весе до 60 кг, к сожалению, проиграла Номин-Эрдене Тугсжаргал (Монголия).

Таким образом, 14 казах­станских боксеров уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали первенства Азии, но мы надеемся, что они на этом не остановятся и обязательно поборются за «золото».