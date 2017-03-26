Еще три крупные компании в США отказались от рекламы на YouTube

Технологии
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Фото с сайта ft.com
В США увеличивается число компаний, которые отказываются от рекламы на YouTube из-за скандала, связанного с размещением экстремистских видеозаписей, сообщает ТАСС.

В частности, к общему числу присоединились холдинг по производству прохладительных напитков Pepsi, крупнейший в США ритейлер Walmart и популярная сеть кофеен Starbucks.

"Мы крайне озабочены и глубоко разочарованы, что некоторые из наших рекламных роликов появились (на YouTube) вместе с видео, которые пропагандируют ненависть и насилие", – отмечается в распространенном сообщении Pepsi. В нем указывается, что "такой контент противоречит ключевым ценностям" компании.

Ранее стало известно, что реклама нескольких компаний появилась на YouTube вместе с экстремистскими роликами. После этого от сотрудничества в этой сфере с интернет-гигантом Google, которому принадлежит YouTube, отказались несколько крупных компаний.

В их число вошли американские телекоммуникационные корпорации Verizon и AT&T, производитель косметики и медицинского оборудования Johnson & Johnson, а также британские банки Royal Bank of Scotland, HSBC и Lloyds.

В Google обещали принять дополнительные меры для ужесточения контроля над тем, как размещается реклама. Представители интернет-гиганта заявили, что постараются не допускать новых случаев такого рода.

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