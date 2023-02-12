Еще три медали в копилке сборной Казахстана во второй день чемпионата Азии по легкой атлетике

Спорт
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Во второй день Х чемпионата Азии по легкой атлетике в помещении, который проходит в Астане, казахстанские спортсмены завоевали три медали, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Федерации легкой атлетики. 

Фото пресс-службы Федерации легкой атлетики

Акбаян Нурмамет завоевала бронзовую медаль в беге на 1500 метров. Ее результат 4:21.31. 1-е место заняла Нгуен Тхи Оан (Вьетнам) с результатом 4:15.55, 2-е место заняла японка Юмэ Гото с результатом 4:19.29.

В мужском тройном прыжке китаец Фан Яо Кинг занял первое место с результатом 17.20 метров. Правин Чизравель из Индии занял 2-е место с результатом 16.98, Ю Гюмин из Кореи занял 3-е место с результатом 16.73 метра.

В беге на 400м среди мужчин казахстанец Михаил Литвин финишировал вторым с результатом 46.39 секунды. Он уступил первое место на  несколько миллисекунд (46,25 секунды) катарскому спортсмену Амару Исмаилу Ибрагиму. Замыкает тройку лидеров китайский Фан Тианруи (47,30 секунды).

В беге на 400 метров среди женщин наша соотечественница Элина Михина с результатом 54.07 завоевала золотую медаль чемпионата Азии. Второе место заняла вьетнамка Ти Уен (54,67 секунды), 3 место – спортсмена из Индонезии Шри Майя (54,88).

Золотую медаль среди мужчин завоевал спортсмен из Бангладеш с результатом 6.59 секунды в беге на 60 метров. Второе место занял Шак Кам Чинг (Гонконг) с результатом 6,65 секунды, третье – Риота Сузуки (Япония) с результатом 6,66 секунды.

Среди женщин чемпионом по прыжкам с шестом стала японка Маю Насу, преодолев высоту 4 метра. А индийская спортсменка заняла второе место с показателем 4 метра, уступив лишь по количеству попыток. Третье место заняла Рози Мина Паулрадж (Индия) с результатом 3,90 метров.

Церемония закрытия 10 Чемпионата Азии по легкой атлетике в помещении состоится 12 февраля, в легкоатлетическом спортивном комплексе "Qazaqstan". 

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