Еще у 29 казахстанцев обнаружен СOVID-19

Коронавирус
Айдана Демесинова
фото из открытых источников
В Казахстане число зараженных КВИ достигло 1261. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:25 часов 15 апреля 2020 года в Казахстане рассказали в Оперативном штабе Госкомиссии, передает Kazpravda.kz.

Зарегистрировано еще 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в г. Нур-Султан – 9, в г. Алматы – 6, г. Шымкент – 1, в Атырауской области – 1, в Западно-Казахстанской области – 6, в Мангистауской области – 1, в Кызылординской области – 3, в Карагандинской области – 2.

Всего в стране подтвержден 1261 случай регистрации коронавируса, из них:

 в Алматы – 364,

 в Нур-Султане – 291,

Кызылординской области – 124,

Карагандинской области – 80,

Акмолинской области – 79,

 Атырауской области – 70,

Туркестанская область – 49,

 Жамбылской области – 49,

г. Шымкент – 40,

СКО – 26,

 Алматинской области – 24,

ЗКО – 18,

Актюбинской области – 12,

 Павлодарской области – 11,

 Мангистауской области – 11,

ВКО – 8,

Костанайской области – 5.

