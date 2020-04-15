Еще у 29 казахстанцев обнаружен СOVID-19

В Казахстане число зараженных КВИ достигло 1261. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:25 часов 15 апреля 2020 года в Казахстане рассказали в Оперативном штабе Госкомиссии, передает Kazpravda.kz.
Зарегистрировано еще 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в г. Нур-Султан – 9, в г. Алматы – 6, г. Шымкент – 1, в Атырауской области – 1, в Западно-Казахстанской области – 6, в Мангистауской области – 1, в Кызылординской области – 3, в Карагандинской области – 2.
Всего в стране подтвержден 1261 случай регистрации коронавируса, из них:
в Алматы – 364,
в Нур-Султане – 291,
Кызылординской области – 124,
Карагандинской области – 80,
Акмолинской области – 79,
Атырауской области – 70,
Туркестанская область – 49,
Жамбылской области – 49,
г. Шымкент – 40,
СКО – 26,
Алматинской области – 24,
ЗКО – 18,
Актюбинской области – 12,
Павлодарской области – 11,
Мангистауской области – 11,
ВКО – 8,
Костанайской области – 5.