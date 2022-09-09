Ешьте на здоровье!

У добрых знакомых старший сын пошел в детский сад. Событие для семьи долгожданное – мать семейства в декретном отпус­ке с новорожденным, ей уже очень хочется принадлежать себе чуть больше. Готовились к вступлению в «большую жизнь» все вместе: папа в свой обеденный перерыв ходил в поликлинику за справками; мама снаряжала новыми сандаликами, шортиками, проверяла, твердо ли «усвоил» малыш горшок; бабушка готовила мальчишку морально: садик – это новый мир, ты представь, сколько там интересного, будешь с детишками играть, там и бессейн есть, и площадка, и игрушек сколько хочешь. Больше всего переживали за дневной сон, а еще за то, что мальчик домашний и к родителям привязан очень сильно.

Но, удивительное дело, двухлетний ребенок даже и не подумал сопротивляться ни раннему подъему в сад, ни тихому часу. Единственное, очень привередлив в еде: гречневый суп он ест, и никакой другой. Воспитатели попытались было уломать, уговорить и даже заставить, но пацан оказался не промах: стоит на своем до победного, молча лупая глазами на нянечку с ложкой в руках. В итоге, посоветовавшись с родителями, в садике уступили ребенку, но следят, чтобы дите в любом случае не оставалось голодным.

Когда мои дети были в садике, их тоже никто не принуждал. Меня лишь ставили в известность, что кто-то из них мало ел, я дома выясняла, почему и что не нравится, и мы приходили к мирному соглашению. Вполне допускаю, что какое-то блюдо готовили в садике не очень вкусно (по мнению моих детей), так чего мучить?

Я тоже не все ела в детском саду. Больше всего ненавидела фаршированные перцы. Именно сами перцы – фарш с рисом съедала без вопросов. «Обложку» же каждый раз отодвигала на край тарелки и надеялась, что воспитатели этого не заметят. И каждый раз мои надежды не оправдывались. В мое время разговоров долгих с воспитанниками не разговаривали, а сразу действовали.

– Открывай рот! – детей в группе было немало, и у нянечки не было времени на сантименты. Она с непоколебимой решительностью собирала растерзанный болгарский перец в ложку и подносила к моему лицу. – Открывай, я сказала!

Я упорно отворачивала лицо, потому что мне становилось дурно от одного запаха перца, но няня выверенным движением краем ложки размыкала мне зубы и впихивала в рот овощ. Выплевывать было нельзя и не было смысла – все равно запихнут обратно.

– Ну вот видишь, не умерла же, – няня с улыбкой гладила по голове, пока я давилась мерзким перцем, и шла проворачивать подобный же «фокус» с другими детсадовцами. И чтобы кто-нибудь пикнул – ни-ни. Все молча жевали.

Попробуй сейчас делать так – в лучшем случае с нянечками и воспитателями поругаются возмущенные родители. А с другой стороны, знаю и такую историю не понаслышке.

С одним из моих сыновей в группу ходил мальчик. Худенький, молчаливый, но в то же время очень капризный: чуть что – в крик и слезы. Мама, очень симпатичная молодая женщина, у которой в этот же садик ходили еще двое, терпеливо сносила сыновьи капризы. А потом мальчик пропал. Между делом спросила у воспитательницы. Оказалось, что у ребенка серьезные проблемы из-за питания. Он отказывался от любой еды, кроме каши и хлеба, изредка пил чай. Мама об этом знала, но заставлять ребенка запретила, он, мол, и дома так питается, мы привыкли. Но в нашем садике люди работали неравнодушные, они и уговорили проверить мальчика у врачей. Переживали не зря: на почве недоедания и нехватки растущему организму витаминов и просто еды у ребенка сформировался серьезный дефицит всего, чего можно, что сказалось на психоэмоциональном развитии. Мальчика срочно перевели в коррекционный центр – к школе он был не готов абсолютно, просто потому что не усваивал материал.