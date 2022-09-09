Колонка обозревателей
Ешьте на здоровье!
Елена Левкович

У добрых знакомых старший сын пошел в детский сад. Событие для семьи долгожданное – мать семейства в декретном отпус­ке с новорожденным, ей уже очень хочется принадлежать себе чуть больше. Готовились к вступлению в «большую жизнь» все вместе: папа в свой обеденный перерыв ходил в поликлинику за справками; мама снаряжала новыми сандаликами, шортиками, проверяла, твердо ли «усвоил» малыш горшок; бабушка готовила мальчишку морально: садик – это новый мир, ты представь, сколько там интересного, будешь с детишками играть, там и бессейн есть, и площадка, и игрушек сколько хочешь. Больше всего переживали за дневной сон, а еще за то, что мальчик домашний и к родителям привязан очень сильно.

Но, удивительное дело, двухлетний ребенок даже и не подумал сопротивляться ни раннему подъему в сад, ни тихому часу. Единственное, очень привередлив в еде: гречневый суп он ест, и никакой другой. Воспитатели попытались было уломать, уговорить и даже заставить, но пацан оказался не промах: стоит на своем до победного, молча лупая глазами на нянечку с ложкой в руках. В итоге, посоветовавшись с родителями, в садике уступили ребенку, но следят, чтобы дите в любом случае не оставалось голодным.

Когда мои дети были в садике, их тоже никто не принуждал. Меня лишь ставили в известность, что кто-то из них мало ел, я дома выясняла, почему и что не нравится, и мы приходили к мирному соглашению. Вполне допускаю, что какое-то блюдо готовили в садике не очень вкусно (по мнению моих детей), так чего мучить?

Я тоже не все ела в детском саду. Больше всего ненавидела фаршированные перцы. Именно сами перцы – фарш с рисом съедала без вопросов. «Обложку» же каждый раз отодвигала на край тарелки и надеялась, что воспитатели этого не заметят. И каждый раз мои надежды не оправдывались. В мое время разговоров долгих с воспитанниками не разговаривали, а сразу действовали.

– Открывай рот! – детей в группе было немало, и у нянечки не было времени на сантименты. Она с непоколебимой решительностью собирала растерзанный болгарский перец в ложку и подносила к моему лицу. – Открывай, я сказала!

Я упорно отворачивала лицо, потому что мне становилось дурно от одного запаха перца, но няня выверенным движением краем ложки размыкала мне зубы и впихивала в рот овощ. Выплевывать было нельзя и не было смысла – все равно запихнут обратно.

– Ну вот видишь, не умерла же, – няня с улыбкой гладила по голове, пока я давилась мерзким перцем, и шла проворачивать подобный же «фокус» с другими детсадовцами. И чтобы кто-нибудь пикнул – ни-ни. Все молча жевали.

Попробуй сейчас делать так – в лучшем случае с нянечками и воспитателями поругаются возмущенные родители. А с другой стороны, знаю и такую историю не понаслышке.

С одним из моих сыновей в группу ходил мальчик. Худенький, молчаливый, но в то же время очень капризный: чуть что – в крик и слезы. Мама, очень симпатичная молодая женщина, у которой в этот же садик ходили еще двое, терпеливо сносила сыновьи капризы. А потом мальчик пропал. Между делом спросила у воспитательницы. Оказалось, что у ребенка серьезные проблемы из-за питания. Он отказывался от любой еды, кроме каши и хлеба, изредка пил чай. Мама об этом знала, но заставлять ребенка запретила, он, мол, и дома так питается, мы привыкли. Но в нашем садике люди работали неравнодушные, они и уговорили проверить мальчика у врачей. Переживали не зря: на почве недоедания и нехватки растущему организму витаминов и просто еды у ребенка сформировался серьезный дефицит всего, чего можно, что сказалось на психоэмоциональном развитии. Мальчика срочно перевели в коррекционный центр – к школе он был не готов абсолютно, просто потому что не усваивал материал.

Популярное

Все
Съезд лидеров мировых и традиционных религий – парадигма межрелигиозного диалога
Книгу о казахстанском антиядерном опыте презентовали в Нью-Йорке
Путешественница из Алматы за месяц посетила 11 стран
Рекламе доверяй, но грамматику проверяй
Город-призрак Байжансай: сюда едут за адреналином и острыми ощущениями
На языке Абая
Женский взгляд на рыбалку
Мужская профессия
Верность, любовь и уважение
Его жизнь – редкий феномен
Время-времечко летит…
Новобранцев – в армию
Ешьте на здоровье!
Параллельные миры
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Об олигархах и справедливости
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Гашиш продавали под кодом "горячие пирожки" в кафе Нур-Султана
Предельные цены на нефтепродукты пересматривают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Регистрацию политических партий упростят в Казахстане
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
О новшествах по пособиям и соцвыплатам для семей с детьми рассказали в Минтруда
Послание Президента: взгляд со стороны
Как будут повышать пенсии в Казахстане, рассказали в Минтруда
Опубликован список обладателей образовательных грантов
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
Внедрить на Байконуре онлайн-пропуск для туристов предложил Мусин
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы

Читайте также

Колонка обозревателей
Пожар – это война
Колонка обозревателей
Испорченный праздник
Колонка обозревателей
Уличная торговля
Колонка обозревателей
Не бойтесь быть хорошими

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]