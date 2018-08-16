Есимов отчитался Президенту о результатах работы АО "Самрук-Казына" за 7 месяцев

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления АО "Самрук-Казына" Ахметжаном Есимовым, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи Президенту Казахстана была представлена информация о результатах деятельности компании за 7 месяцев текущего года и планах на предстоящий период.
"Основные показатели за первое полугодие положительные. В целях реализации утвержденной Вами стратегии Фонда проделана определенная работа, и достигнут ряд результатов. В частности, продолжается трансформация холдинга, в рамках приватизации реализовано 18 активов на сумму 42 миллиарда тенге. До конца текущего года планируется выход на IPO трех наших компаний. Это – "Казахтелеком", Air Astana и "Казатомпром", – сказал Ахметжан Есимов.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность передачи закупок фонда в конкурентную среду и отметил, что проводимая работа положительно отразится на поддержке малого и среднего бизнеса.
В завершение Глава государства дал ряд поручений по повышению эффективности деятельности АО "Самрук Казына".