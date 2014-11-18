Есимов сомневается в необходимости преподавания НВП

Общество
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Ксения Воронина
Аким Алматы Ахметжан Есимов направил министру образования и науки Аслану Саринжипову письмо с предложением рассмотреть целесообразность преподавания в учебных заведениях страны предмета НВП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Свое письмо он озвучил депутатам в ходе XXXIII сессии V Созыва маслихата города. В письме говорится, что программа по начальной военной подготовке, применяющаяся в учебных заведениях, практически не менялась с советских времен. Аким поставил под сомнение не только актуальность самой программы, но и необходимость преподавания такого предмета, как НВП.

"Я поставил под сомнение актуальность предмета "Начальная военная подготовка". В письме я предложил рассмотреть целесообразность преподавания НВП с учетом современных реалий и мирового опыта. Нигде в мире, кроме специализированных учебных заведений, нет таких предметов с изучением устройства автомата, гранат и так далее. До принятия решения министерством имитаторы боеприпасов не будут использоваться на занятиях в учебных заведениях Алматы", – сказал Ахметжан Есимов.

Он также сообщил, что принято решение об оказании материальной помощи семье погибшей студентки колледжа в размере 1 млн тенге, а всем пострадавшим – по 500 тыс. тенге.

Кроме того, на сессии маслихата был уточнен бюджет на 2014 год. Так, были уменьшены суммы целевых трансфертов из республиканского бюджета на 3 млрд 166 млн 695 тыс. тенге. Кроме того, оптимизированы расходы местного бюджета в общей сумме на 3 млрд 787 млн 022 тыс. тенге, из которых 1 млрд 830 млн 313 тыс. тенге было решено направить на реализацию приоритетных проектов города Алматы. Таким образом, бюджет Алматы на 2014 год был утвержден в общей сумме 432 млрд 067 млн 388,4 тыс. тенге, реально располагаемый бюджет города составил 356 млрд 471 млн 200,4 тыс. тенге.

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