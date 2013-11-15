Культура
Если б у души был профиль
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Умные совы и ежи, подружившиеся коты и собаки, веселые стрекозы, порхающие феи и улыбающиеся улитки, золотые пейзажи и натюрморты – таким в пору зрелой осени увидел зритель мир детей и взрослых. 14-летняя Баян Мирзакеева решила, что, «если б у души был профиль, это был бы профиль оленя», и нарисовала доброго рогача. А 8-летняя Сабина Аскарбекова и 9-летний Кирилл Богданов устремились в «Космос». Подобные выставки, как вдохновение и стимул, педагоги ART 8 проводят регулярно. Элео­нора Шик, Татьяна Касьяненко и Ольга Ященко вместе окончили пединститут им. Абая, вместе работают со своими воспитанниками. Дружный коллектив трудился в изостудии при музее им. А. Кас-теева, и многие ребята начали заниматься именно там.

– Нам известны 7 чудес света, а детское творчество мы считаем восьмым чудом, – говорит Ольга Ященко, – мы стремимся раскрыть его, погрузиться в мир детства, а порой и не детства. Потому что некоторые юные художники повзрослели и создают весьма философские работы.

Еще восьмерка означает бесконечность, считают сами ребята. Педагоги вкладывают воспитанникам любовь к творчеству, и в душах детей селится красота, что чрезвычайно важно для того, чтобы их судьба состоялась. А пока они путешествуют, познают новые страны, знакомятся благодаря тематическим занятиям с мировыми культурами Индии, Египта, Венеции. Впечатления от увиденного и прочувствованного выливаются в искренние акварели, графику, батик.

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– На выставке много талантливых работ, большое разнообразие техник, – сказала искусствовед Татьяна Мартышева, – все, что окружает нас, нашло отражение в маленьких произведениях. Желаю юным художникам покорения новых высот, профессионализма и, конечно, не останавливаться на достигнутом.

Четвероклассница Маргарита Романтеева и второклассница Варвара Калистратова подружились в студии. Им нравится возможность реализовать себя. А 9-летнего Искандера Мансурова, написавшего жизнерадостную «Щедрую осень», ну просто вылитый мамин портрет, привела в студию именно мама – Дана Раева. Она рада, что сын знает азы рисования и ему прививают вкус к живописи.

В студии занимаются не только дошколята и школьники, но и взрослые группы. «За живой водой» приходят экономисты, бухгалтеры, переводчики. И неудивительно: каждому человеку сродни творчество, самовыражение, желание проявить себя в искусстве как личность.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

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