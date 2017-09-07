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​Если бы не удаление...
Абзал Камбар

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) потерпела гос­тевое поражение от команды Франции в рамках отборочного раунда Евро-2019 со счетом 1:4. Наша команда уже на третьей минуте игры осталась вдесятером, когда был удален Бекзат Шадманов, а в наши ворота назначили пенальти. Впрочем, кипер Дмитрий Колбунцов отбил удар, и первый тайм закончился со счетом 0:0.

Наши ребята играли отчаянно, более того, на 54-й минуте первыми в игре мяч забили – отличился полузащитник Дидар Жалмукан. Хозяева поля встрепенулись и с еще большими усилиями пошли на редуты казах­станцев и на 71-й сравняли счет. На 78-й Франция вышла вперед после исполнения штрафного, а затем провела еще две результативные атаки на 83-й и 89-й минутах. Это поражение стало первым для Казахстана в рамках данного отборочного цикла. Стартовала команда с победы над Люксембургом (2:1), а затем в Актобе со счетом 1:1 сыграла с командой Черногории.

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