Если хочешь быть «крутым»

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
С начала года автовладельцы приобрели 37 «крутых» номеров. Общая сумма, поступившая в доход государства, составила 13 млн. 264 тыс. 024 тенге. В административной полиции провели анализ и пришли к выводу, что на юге повышенным спросом пользуются такие цифровые сочетания, как 001, 002, 007, 003, 005, 009, 100, 111 и так далее. За два месяца прошлого года управлением административной полиции ДВД ЮКО населению выдано 54 госномера повышенного спроса на общую сумму 18 млн. 249 тыс. 608 тенге.
Отныне Закон РК «О дорожном движении» позволяет каждому водителю выбирать номера на авто. Для этого достаточно обратиться в регистрационно-экзаменационный отдел УАП ДВД ЮКО, ЦОНы. Перечень имеющихся знаков размещен в РЭП органов внут­ренних дел, на стендах и информационных досках ЦОНов, электронных информационных табло, а также на портале «электронного правительства». Главное – накопить необходимую сумму, ведь стоимость «крутых табличек», типа 001, 002, 003, составляет 422 тыс. 256 тенге. Чуть дешевле – 253 тыс. 724 тенге – обойдутся регистрационные номерные знаки 100, 111, 200, 222 и подобные им.

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