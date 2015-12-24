​Если хочешь быть здоров

Образование служит гарантом не только социально-экономического, интеллектуального и духовного развития общества, но и его безопасности. Руководствуясь Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте», мы должны найти решения наиболее насущных педагогических проблем, касающихся инновационных технологий в обучении, и обеспечить оптимальное руководство учебным процессом. Если принять во внимание, что физвоспитание – это не только уроки физической культуры в школе, но и система внеклассных, внешкольных мероприятий, связанных со здоровьем, то становится ясно, что в учебных заведениях, кроме укрепления здоровья молодежи, оно призвано всесторонне развивать биолого-психологические потребности личности, активную жизненную позицию.

Эта важная методика тесно связана с системой обучения в организациях образования, осуществляющих подготовку будущих учителей физической культуры. Направленность учебных программ в специальных учреждениях образования изменилась, в них не конкретизируется, в каком именно учебном заведении обучается юный человек, однако во всех этих программах указаны требования к навыкам и способностям, коими должны овладеть обучаемые, и условия сдачи учебных нормативов. Эти программы – базовые, образцовые, поэтому каждый педагог может вносить изменения и дополнения в соответствии с особенностями местных условий и традиций. Повышается значение подготовки специалистов, творчески решающих проблемы физического воспитания, своевременно осваивающих его новейшие направления. Изучение физической культуры, новых технологий и передового опыта во взаимодействии с национальными и общечеловеческими ценностями – одна из обязанностей педагогической науки, обусловленная требованиями современности.

В нашей стране основная цель образовательной политики – достичь уровня образования самых развитых стран. Один из самых существенных способов достижения – использование новых технологий. В Законе РК «Об образовании» особо отмечена «возможность подготовки образовательных программ, осуществляемых в учреждениях образования в порядке экс­перимента для испытания новых технологий обучения, внедрения нового содержания образования». Цели предмета «Физическое воспитание» в специальных учебных заведениях до сих пор требуют доработки, в связи с этим возникает необходимость разработки его научно обоснованной направленности. Физическое воспитание – одно из направлений обучения и воспитания подрастающего поколения, которое служит всестороннему развитию личности, формированию сильного и крепкого, способного на длительный творческий труд человека.

Повышение спроса на специалистов системы спорта и физической культуры нового направления требует важной работы по подготовке их в соответствии с современными требования­ми к их знаниям, способностям, профессионализму. Поэтому актуальной становится проблема совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов. Претворение в жизнь названных задач напрямую связано с системой физического воспитания, укрепляющего здоровье. Здоровый образ жизни будущего поколения тесно связан с личностью учителя и уровнем его теоретической и прак­тической подкованности. Специалис­ты физического воспитания и спорта в процессе решения учебно-воспитательных задач в соответствии с психологическими особенностями учащихся должны стать их духовными руководителями.

Использование новых технологий на уроках физической культуры подчинено общим законам обучения и воспитания. Поэтому необходимо руководствоваться общими педагогическими установками, отражающими эти закономерности, с учетом возрастных и половых особенностей физического воспитания. К таким установкам относятся: всесторонность, сознательность и активность, последовательность действий, повторение, наглядность, индивидуальность. Непрерывность учебного процесса находит свое выражение в трех основных правилах: процесс обучения и воспитания должен характеризоваться за много лет и за текущий учебный год, на каждом уроке должно прослеживаться наслое­ние (накладывание) воздействия последующего урока на предыдущий, так как положительные изменения в организме юного обучающегося, появившиеся под воздействием предыдущего урока, должны закрепляться и совершенствоваться, времени, отведенного для отдыха, должно быть достаточно для восстановления работоспособности. Установка на постепенное повышение уровня физических нагрузок связана с разумным усложнением их объема и интенсивности, но это должно соответствовать возможностям и уровню подготовки ученика и обеспечивать непрерывность его спортивных достижений.

Во всех видах методик обучения спортивной технике и совершенствованию ее на основе новых технологий есть свои положительные аспекты, однако по отдельности они не могут обеспечить быстрое и эффективное обучение, поэтому все методики используются во взаимодействии. Таким образом, обучение движению – это получение знаний и воспитание качеств, способствующих физическому развитию. Используя на уроках физического воспитания нетрадиционные средства, можно добиться различных результатов: формировать умение контролировать себя, развивать психофизические способности личности путем релаксации и других.

Как отмечено в Послании Президента народу, 30% населения должны заниматься спортом. В Казахстане постоянно совершенствуется физвоспитание подрастающего поколения, создаются возможности для его всестороннего развития. Цели президентского зачета и физического воспитания в школе, отражающиеся во внеклассных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, тесно связаны между собой. Неоценимо влияние физического воспитания на развитие учащихся. Спортивные игры воспитывают в учениках скорость, выносливость.

Президентский зачет в школах Алматинской области проводится ежегодно. В школах в начале учебного года утверждаются планы работы по физвоспитанию и планы работы секций. Например, в сентябре 2015 года прошел фестиваль «Здоровье», тогда проводились соревнования по бегу, прыжкам и спортивные эстафеты. В школах работают шахматные кружки, кружки по тогызкумалак, «Мы за здоровый образ жизни». Были организованы групповые мероприятия: «Спорт – гарантия здоровья», «Осторожно, СПИД», «Осенний кросс», «Соревнования по лыжным видам спорта», «Армрестлинг», «Тоғызқұмалақ», «Весенний кросс» и так далее.

В школах организуются такие внеурочные мероприятия, как День здоровья, «Веселая эстафета», соревнования по спортивным играм – волейболу, ручному мячу, теннису, бильярду, футболу, настольному теннису. Вмес­те с тем в целях воспитания у учащихся национального духа и патрио­тизма устраивалось много внекласс­ных мероприятий, таких как «Известный борец Кажимукан», «Народный герой Ермахан». Их целью стало объяснение вредного воздействия наркомании, обогащение знаний учащихся о болезнях, к которым ведет употребление наркотиков. А на примере жизни и деятельности известных казахских батыров воспитываются патриотизм и здоровый образ жизни.

Проблема здорового образа жизни и его формирования во все века была проблемой социальной значимости, так как человек нового столетия должен был быть здоровым, сильным духом, чистым в помыслах. Расти здоровым – дело каждого, поэтому так необходимо каждому ученику заниматься физкультурой и спортом, только тогда здоровье молодежи нашей страны будет соответствовать требованиям времени.