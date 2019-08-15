​Если конкуренция, то добросовестная

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Гуляим Тулешева

Об этом вчера в ходе брифинга на площадке Правительства рассказал вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев. По его словам, в рамках стимулирования добросовестной конкуренции необходимо решить задачу снижения доли закупок из одного источника. Для этого с 1 января 2019 года исключена возможность заключения договора из одного источника по несостоявшимся закупкам, теперь заказчики обязаны проводить госзакупки повторно. В результате наблюдается резкое уменьшение доли госзакупок из одного источника по несостоявшимся закупкам с 51,3% в 2018 году до 7% за 7 месяцев 2019 года, что в сумме привело к экономии по итогам госзакупок 283 млрд тенге.

Однако, несмотря на принимаемые меры, доля одного источника по малозначительным закупкам товаров, не превышающим 100 МРП, и работ и услуг, не превышающих 500 МРП, составляет 306 млрд тенге, или 11% от общей суммы закупок. При этом заказчики для этих целей зачастую искусственно дробят на лоты товары, работы и услуги.

– Для решения данного вопроса мы предлагаем в новых поправках, которые сегодня Министерство финансов разрабатывает, ввести такое понятие, как новый способ закупок через интернет-магазин, где покупатель в режиме онлайн может приобрести тот или иной товар дос­таточно быстро и на конкурентной основе, – сообщил Руслан Бекетаев.

Также планируется в рамках нового законопроекта внедрить конкурс с использованием рамочных соглашений, который позволит проводить закупки в среднем до 3–5 дней вместо 45 дней. В целях снижения злоупотреблений до конца года на портале госзакупок будет запущен новый функционал «Электронный депозитарий» опыта работы, введение которого сделает прозрачным расчет условных скидок и поможет решить проблему предос­тавления недостоверных сведений.

Кроме того, за 7 месяцев 2019 года выдано в электронном виде 70 тыс. банковских гарантий, что позволило заказчикам не беспокоиться за достоверность данного документа, а потенциальным поставщикам – значительно ускорить и упростить подачу заявок.

К значительному снижению нарушений привело и внедрение онлайн-конт­роля за закупочными про­цедурами. Теперь подать жалобу на госзакупку, проследить статус и результат ее рассмотрения можно через веб-портал. В результате за 7 месяцев 2019 года пос­тупило 17 тыс. жалоб при том, что в 2014 году их было около 2 тыс.

– Данный рост в том числе связан с появлением профессиональных жалобщиков, для которых обжалование стало инструментом получения незаконной выгоды от срыва госзакупок. Для решения данного вопроса Минфин инициировал поправки в Закон «О госзакупках» для введения платности жалоб, – сообщил вице-министр финансов.

При этом он отметил, что к определению суммы жалобы будут подходить дифференцированно, и сегодня этот вопрос обсуждается с бизнесом. Данный опыт взимания платы за подачу жалоб в сфере госзакупок широко применяется в странах Европейского союза, Армении, Грузии и Украине.

Минфин предлагает в случае удовлетворения жалобы возвращать плату, в противном случае сумма платы будет зачисляться в бюджет.

Все эти доработки на веб-портале стали возможными с введением с 1 января 2019 года платности услуг использования веб-портала госзакупок. И уже на сегодня от потенциальных поставщиков поступило 3,6 млрд тенге.

Вместе с тем в рамках исполнения поручения Главы государства Минфин прорабатывает новую модель цент­рализации госзакупок. На сегодня в среднем ежегодный объем госзакупок в республике составляет 3–3,5 трлн тенге. В 2018 году только 15% госзакупок организовываются едиными организаторами госзакупок, 85% – заказчиками самостоятельно.

Следует отметить, что сегодня в Казахстане насчитывается 25 тыс. заказчиков, больше половины из них – это организации образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы. У них отсутствуют специальные структурные подраз­деления по проведению госзакупок, функции возложены на бухгалтеров, а ответственность несут директора школ и главные врачи.

В связи с этим сегодня назрел вопрос усиления действующей сис­темы цент­рализованных закупок.

– Предлагаемая нами модель пре­дусматривает передачу основных закупок единым организаторам на республиканском, областном и районном уровнях. Это приведет к снижению закупщиков с 25 тысяч до порядка 500, и, соответственно, к облегчению антикоррупционного контроля, улучшит профессионализацию закупщиков, – считает Руслан Бекетаев.

Законодательно введено новое квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика, которое вводится в действие с 1 сентября 2019 года. Оно будет определяться по таким парамет­рам, как уплаченные налоги, наличие оборотных и основных средств, фонд оплаты труда.

– Для определения соответствия потенциального поставщика финансовой устойчивости по каждому параметру нами разработаны соответствующие показатели. Например, уплаченные налоги должны составлять не менее 3% от доходов, полученных от госзакупок, – отметил вице-министр.

Кроме того, установленный с 1 января 2019 года ключевой показатель по приз­нанию победителя в случае равенства цен и опыта работы поз­воляет говорить о том, что сумма уплаченных налогов уже показывает неплохие результаты.

С 1 июля текущего года в целях повышения качества закупаемых товаров, а также исключения посредников, закупки товаров мебельной и легкой промышленности осуществляются только способом конкурса с предварительным квалификационным отбором.

– Полагаю, что широкое применение закупок способом конкурса с использованием предварительного квалификационного отбора, должно положительно повлиять на стимулирование товаропроизводителей и обеспечить участие в госзакупках только квалифицированных поставщиков, – заключил Руслан Бекетаев.

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