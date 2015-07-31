Свежий выпуск Если нас подружила река… Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Каждый сплав имеет свои особенности. На сей раз было пройдено 170 км водного пути. И на всем протяжении участников, а это представители государственных органов, политических партий, общественных объединений, ученые, историки, экологи, журналисты Приуралья и Оренбуржья, приветствовали жители трех районов ЗКО, благодарили за общую заботу о «здоровье» реки, желали успехов в большой работе, которая одинаково важна по обе стороны границы. На последнем этапе к команде экспедиции присоединились и участники состоявшегося накануне «круглого стола», обсудившие механизмы расширения приграничного сотрудничества Казахстана и России.

В первом ряду байдарочного строя «подошли» к причалу аким Западно-Казахстанской области Нурлан Ногаев, заместитель председателя – заведующий секретариатом АНК Ералы Тугжанов, председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, депутат Сената Парламента РК Рашит Ахметов, капитан экспедиции, депутат Мажилиса Парламента РК Елена Тарасенко, вице-губернатор Оренбургской области Павел Самсонов и председатель законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев. Наверное, никогда еще на набережной Урала не было столь многолюдно.

Идея спасения Урала объединила тысячи людей, которые пришли на встречу экспедиции, ставшую настоящим и красочным праздником. Обращаясь к своим единомышленникам, ее руководители говорили о том, что в очередной раз проделана огромная и значимая работа, ставящая своей целью привлечь внимание к проблемам трансграничной реки, историко-культурного наследия приграничного региона, укрепление дружеских связей между народами Казахстана и России.

Выступая на состоявшемся митинге, и казахстанцы, и россияне говорили о том, что веками проверенная дружба, названная главами государств вечной, продолжает развиваться и наполняться новым содержанием. Она помогала побеждать и в ратном строю, и в мирном строи­тельстве. Как самое дорогое наследство традиции истинного патриотизма передали своим потомкам участники Великой Отечественной войны. Сегодня они заключаются в том, чтобы любить свой край не назывной, а действенной любовью. Восторженно аплодировали участники встречи артистам, исполнявшим танцы народов, живущих на перекрестке Европы и Азии, а казахские и русские песни пели все вместе, поскольку языку дружбы не нужен перевод.

– Меняется состав экспедиции, но всякий раз мы становимся ближе к решению основной задачи – организации скоординированных и системных действий по сохранению не только водной артерии, но и всей экосистемы трансграничной реки, – говорит Елена Тарасенко. – Мы в одной лодке в самом широком смысле слова.

На всех встречах с населением участники сплава рассказывали о значении Плана нации «100 конкретных шагов». Для того чтобы участвовать в диалоге, выразить поддержку экспедиции, в прибрежные поселки приезжали жители соседних сельских округов Казахстана и России. Увлекательно и интересно проходили спортивные и туристские состязания. Огромное количество зрителей собирали концерты под открытым небом с участием этнокультурных объе­динений Западно-Казахстанской и Оренбургской областей. На песчаном плесе, у костра, состоялась встреча представителей молодежных объединений, активистов и ветеранов экспедиции с Ералы Тугжановым и Светланой Смирновой. Речь шла об эстафете дружбы и добрых дел, воспитательном потенциале лодочного похода.

Огромное значение имеет и то, что именно в глубинке ассамблеи Казахстана и России вышли на новый уровень взаимодействия, подписав в Уральске Протокол намерений, который уже в нынешнем году трансформируется в меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества. Но есть и проблемы, которые требуют незамедлительных и согласованных решений.

– Самая большая трудность, с которой приходится сталкиваться в процессе природозащитной работы, это разобщенность действий различных ведомств, – рассказывает Елена Тарасенко. – Нужен единый орган, ответственный за судьбу Урала. В рамках экспедиции состоялось совещание, в котором приняли участие представители заинтересованных управлений и организаций области с участием заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК Даулетияра Сейтимбетова. Было решено, проанализировав весь комплекс «болевых точек» реки, подготовить предложения для разработки комплексных и согласованных действий по ее оздоровлению. И конечно, не может не радовать то, что проект межправительственного соглашения по Уралу, разработанный казах­станской стороной, прошел все согласования в России. Хочется надеяться, что эта непростая работа вступила наконец в завершающую фазу.

Во время экспедиции обсуж­дались также вопросы использования туристского потенциала красавца Урала. Погода, кажется, сама помогала своим защитникам. Бушевавшие накануне ураганы и дожди на время сплава затихли. Теплая вода, ласковое солнце, золотой песок… А что может быть лучше, чем встречать и провожать на берегу рассветы и закаты, слушать птичьи перепевы на утренней зорьке и песни под гитару у ночного костра?

Экспедиция завершилась, но ее возможности неисчерпаемы. Уже поступило предложение – будущим летом, когда ей исполнится 20 лет, включить в состав команды представителей всех российских и казахстанских областей, по которым протекает уникальная трансграничная река.



