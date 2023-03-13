Токаев поручил усилить работу в сфере религии и не пускать на самотек духовное воспитание молодежи

Как отметил президент, это очень важный вопрос и, если пустить его на самотек, то можно утратить национальные традиции народа.

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Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В своем выступлении глава государства отметил, что укрепление межэтнического согласия является одним из краеугольных камней устойчивого развития страны.

"Для реализации этой важнейшей задачи требуются совместные усилия центральных государственных органов и местных властей, Ассамблеи народа Казахстана и всего гражданского общества, – подчеркнул он.

Наряду с этим президент акцентировал внимание на необходимости сохранения духовных ценностей.

"Нельзя пренебрегать духовным воспитанием подрастающего поколения. Безусловно, это очень важный вопрос. Если мы оставим его на самотек, то можем утратить наши национальные традиции. Поручаю акимам во взаимодействии с компетентными органами усилить работу в сфере религии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.