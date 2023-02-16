Если путь отрезала лавина

Поводом для показательных учений стала высокая лавинная опасность. После февральских снегопадов специалисты ежедневно регист­рируют десятки самопроизвольных сходов снежной массы.

Как рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, по легенде, лавина, сошедшая возле горнолыжной базы в районе Риддера, перегородила единственную дорогу. Турист, катавшийся на снегоходе, оказался заблокирован в таежной местности. Мужчине пришлось применить навыки выживания, позволившие не замерзнуть до прихода спасателей.

– Укрытие, огонь, вода, пища – это основные задачи, которые требуется решить, – пояснила руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова. – Первым делом нужно выбрать для укрытия ровную площадку. И как бы ни звучало парадоксально, но чтобы спастись от холода, нужно спрятаться в снегу.

Для укрытия следует вырыть яму, достаточную, чтобы помес­титься. Кроме того, важно сделать небольшую траншею для отвода вниз холодного воздуха. Крышей могут стать подручные средства, например, ветви хвойных деревьев. Следующий шаг – разведение костра. Иногда даже опытные туристы допускают ошибки, когда действовать надо зимой в холод. Под снегом трудно найти мелкие сухие палочки. В идеале правильней иметь при себе заранее подготовленную растопку – чиркнул спичкой, и небольшой огонь должен охва­тить более крупные ветки.

– Спасатели знают еще ряд хитростей, – дополнительно пояснила представитель департамента. – Например, лыжная мазь – отличное средство для разжигания костра, можно пропитать ею несколько палочек.

На маршруте важно замечать потенциальный источник для растопки. Всегда найдется сухой валежник, чтобы отломить охапку веточек и сохранить в кармане. Вместо обычных спичек лучше заранее запастись охотничьими или турбозажигалкой. Для основы костра необходимы два толстых бревна. Как только разгорится растопка, можно подкладывать ветки и щепки потолще, складывая их домиком.

– Эти советы несложные, их легко запомнить, – заключила Марина Лискова. – Мы не устаем напоминать туристам, что в походе при себе обязательно нужно иметь компас, теплые вещи, лекарства, фонарик, спички, воду. И конечно, сообщить в службу ЧС о маршруте и предполагаемом времени возвращения.