Статьи Если роуминг, то справедливый Юлия ПОЛОНСКАЯ, Астана – Брест – Астана

Актуальность этого вопроса, не сходящего с повестки дня ЕЭК последние пару лет, определяет широкий круг пользователей услугами сотовых операторов, любое ценовое движение которых молниеносно отражается на финансовом благополучии абонентов. Результаты исследования на трансграничном рынке показали, что около 26 млн человек, проживающих в приграничных регионах Беларуси, Казахстана и России, часто сталкиваются с проблемой дороговизны услуг сотовой связи в роуминге.



Если в домашней сети абоненты платят около 8 тенге (или 2–2,5 российского рубля) за 1 минуту разговора по мобильному телефону, то после пересечения границы вынуждены увеличивать эти расходы практически в 20 раз. Это заставляет пользователей попросту менять сотовую компанию, что неудобно для абонента и невыгодно для оператора.



Согласно экспертным оценкам, увеличение доходов операторов мобильной связи за счет роста пользования услугами международной сотовой связи (роуминг) от снижения тарифов в роуминге до уровня стоимости международных звонков (0,30 евро/мин) может составить порядка 73,8 млрд тенге. Абоненты ЕАЭС сэкономят до 5,3 млрд тенге, в том числе белорусские пользователи – 688 млн тенге, казахстанские – 2,5 млрд тенге, российские – до 2,1 млрд тенге.



Пока же базовые тарифы на исходящие звонки в роуминге между государствами ЕАЭС в среднем в 5 раз превышают максимальную стоимость услуги международной сотовой связи в странах ЕС. По мнению экспертов, 2–4-кратное снижение в течение трех лет тарифов на исходящие звонки в роуминге вызовет рост общественного благосостояния на 0,8–2,3 млрд тенге. К слову, в том же Европейском союзе с 2007 года стоимость услуг в роуминге уменьшилась более чем в 10 раз, при этом объем передачи данных вырос на 630%.



Сложившаяся ситуация в Евразийском экономическом союзе должна решаться, в том числе путем механизма адвокатирования конкуренции, а также с привлечением представителей операторов сотовой связи государств – членов ЕАЭС для обсуждения данного вопроса в рамках Международной рабочей группы по вопросам развития рынков международной связи.



В целях реализации принципа справедливого роуминга участникам рынка, представляющим услуги мобильной связи, предложено разработать и представить план по снижению цен на услуги связи в ходе выполнения этапов "дорожной карты" по внедрению принципов справедливого роуминга, разработанной в рамках Международной рабочей группы.



– Как показывают проведенные Евразийской экономической комиссией исследования, экономический эффект от снижения цен на услуги связи в роуминге приведет к экономии денежных средств потребителей ЕАЭС. Это наша главная цель, – заявил член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Нурлан Алдабергенов.



Между тем в ходе совещания была отмечена положительная динамика снижения цен на апатитовый концентрат, поставляемый белорусским потребителям от российского хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на трансграничном товарном рынке Российской Федерации и Республики Беларусь.



Так, если в 2013 году белорусские потребители получали апатитовый концентрат из РФ в среднем по цене 256 долларов, то в 2014 году средняя стоимость снизилась до 179 долларов. По результатам работы по адвокатированию конкуренции на трансграничных товарных рынках ЕАЭС, проведенной в 2012–2015 годах Евразийской экономической комиссией, был заключен договор на поставку в 2016 году российского апатитового концентрата для ОАО "Гомельский химический завод", а также согласованы объемы и цены на ближайшие два года.



Участники совещания обсудили механизмы дальнейшего взаимодействия антимонопольных органов государств – членов ЕАЭС и ЕЭК при оценке последствий воздействия специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры на конкуренцию на соответствующем товарном рынке ЕАЭС. Руководители антимонопольных органов отметили, что необходимо продолжать работу по исследованию трансграничных рынков, и предложили включить наиболее актуальные вопросы в этой сфере в годовой отчет о состоянии конкуренции и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции. Данный документ ежегодно направляется главам государств – членов ЕАЭС.



Отдельным вопросом повестки дня стало обсуждение результатов сравнительно-правового анализа антимонопольного законодательства Армении и Кыргызстана на соответствие нормам Договора о Евразийском экономическом союзе. Участники встречи отметили, что в странах, недавно присоединившихся к ЕАЭС, активно ведется работа по гармонизации национального антимонопольного законодательства с положениями данного документа.