​​​​​​​Если с болезнью не справиться...

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Наталия Портнягина

В Уральске открылся первый в регионе Центр паллиативной помощи.

Ежегодно в Западно-Казахстанской области выявляется 1 400–1 450 новых случаев злокачественных новообразований, из них в среднем 15,3% – в поздней стадии заболевания. Такие тяжелые пациенты нуждаются не только в медицинском уходе, но и в получении психологической помощи. В 2013 году при областном онко­диспансере было развернуто отделение паллиативной помощи на 10 коек. С февраля прошлого года число коек в нем увеличено до 25. За эти годы симптоматической паллиативной помощью охва­чено более 3 тыс. больных.

О том, что в регионе есть необходимость открытия хос­писа, говорили не раз. Три года назад после посещения онкодиспансера, аким облас­ти Гали Искалиев обратился с такой просьбой к бизнес-сообществу. На нее откликнулся предприниматель, депутат областного маслихата Турарбек Тлемисов. Он выкупил старое здание площадью чуть более 900 кв. м, отремонтировал его и полностью оснастил центр всем необходимым, вложив в проект 400 млн тенге собственных средств. После передал объект в безвозмездное пользование областному онко­диспансеру.

Хоспис рассчитан на 30 мест. В трехэтажном центре оборудованы девять трехместных палат, а также несколько одно­местных, в которых по желанию больного и родственников, пациент будет получать платное лечение и уход. Также предусмотрена трехместная палата для ухаживающих. В каждой палате есть кондицио­нер, телевизор, холодильник, микроволновая печь, предусмотрен отдельный санузел. Специальные медицинские кровати с противопролежными матрасами оснащены электроподъемниками.

В новом медицинском учреж­дении на начальном этапе будут работать 20 сот­рудников: онкологи, психологи, медсестеры и санитарки.

На сегодня в ЗКО на учете стоят 7 800 пациентов, страдающих онкозаболеваниями. За прошлый год на оказание паллиативной помощи из рес­публиканского бюджета выделено 40 млн тенге, в текущем – сумма увеличена до 46 млн тенге. За десять месяцев этого года паллиативная помощь оказана 560 больным.

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