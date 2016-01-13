​Если с другом вышел в путь…

Права пословица – лучше один раз увидеть. Тем более если речь идет о встречах с природой. И очень хорошо, если проводником при этом станет человек, по-настоящему влюбленный в свой край. Можно с уверенностью говорить о том, что юным туристам Приуралья повезло. Специализированные центры действуют во всех районах области, а Уральск вполне заслуженно называют туристической столицей Казахстана.

Директор областного детско-юношеского центра туризма и экологии, кандидат педагогических наук Виктор Фомин относится к тем энтузиастам, у которых профессия совпадает с главным увлечением. Такое счастливое сочетание именуется призванием. Он убежден, что туризм – самая действенная форма воспитания, ведь именно поход, как лакмусовая бумажка, «высвечивает» положительные и отрицательные черты характера, учит дружить, не пасовать перед трудностями, помогать слабым. К тому же приобретаются полезные навыки, которые непременно пригодятся в жизни. И только узнав свой край, прикипаешь к нему душой и становишься истинным патриотом.

В. Фомин был назначен директором станции юных техников еще в середине 1980-х. С тех пор скромное заведение внешкольного образования превратилось в солидный центр. Сейчас в него входят туристско-оздоровительный комплекс «Бивуак», лагеря «Евразия» и «Самал». Прочно укоренилось мнение, что отдыхать и заниматься в туристских кружках всегда интересно. Главная отличительная черта – сочетание полезного с приятным. Дети почти все время проводят на свежем воздухе и учатся жить в полевых условиях. Преодоление препятствий, умение правильно ориентироваться в любое время суток, быстро поставить палатку, развести костер, сварить на нем походный обед, переправиться через водную преграду или овраг, бег, прыжки и плаванье – потенциал состязательности и желание побеждать используются в полной мере. Лагерная смена пролетает как один день.

Зимой работают лыжные базы. Можно отдыхать в выходные дни или приехать на каникулы. Педагоги умеют организовать не менее интересный отдых, чем летом. Лагеря никогда не пустуют. Они стали местом проведения различных состязаний – областных, республиканских и международных. Соревнуются не только дети, но и учителя, одновременно повышая квалификацию. В результате в орбиту туризма вовлекается все большее количество детей. «Бивуак» расположен в городе. У него другое предназначение. Работают кружки, практикуются уроки истории, литературы, гео­графии, тематические смены. Здесь же был создан первый в стране музей детского туризма.

Областной центр задает тон в работе. Он стал лидером, на который держат равнение районные подразделения. Регулярно подводятся итоги рейтинга среди районов по специально разработанной схеме. В результате улучшилась оснащенность сельских центров. Дополнительный туристский и спортивный инвентарь приобрели школы. В том числе в глубинке. В центре учат не только беречь природу, но и любить ее, причем деятельной любовью. На территории лагерей дети посадили свой «ботанический сад». Это сотни деревьев и кустарников, включающих почти все виды, произрастающие в регионе. Есть и краснокнижные. А семена деревьев и цветов по осени бесплатно раздаются всем, кто только пожелает. То есть в орбиту озеленения включается все большее число людей. Более четверти века исполнилось ежегодной экспедиции «Жайык – Урал». Во время лодочного похода юные туристы изучают флору и фауну родного края, очищают берега реки, а затем готовят доклады, в которых анализируют происходящие год от года перемены – и позитивные, и отрицательно сказывающиеся на экологическом равновесии.

Отдельно следует сказать об акции «оБЕРЕГай», которая вышла далеко за пределы области и трансформировалась в массовое движение школьников «Зеленый парус». Эта система озеленения включена в план подготовки области к ­«ЭКСПО-2017». Способ предельно прост, доступен и малозатратен. Суть заключается в том, что любому водоему нужен «зеленый щит». Его несложно создать, сажая у кромки воды черенки деревьев. Больше всего для этого подходит ива. Она неприхотлива, не требует последующего ухода и становится чемпионом роста. Главное – уберечь молодую поросль от скота. Там, где зелень, непременно появляются насекомые. Следом прилетают птицы, которые приносят на берега семена различных растений. Подрастающие деревья своей корневой системой способствуют повышению уровня грунтовых вод. То есть включается естественная цепная реакция озеленения.

В прошлом году опыт работы Западно-Казахстанского ОЦДЮТЭ был обобщен и представлен на координационном совете по развитию детско-юношеского туризма РК. Презентация начинаний центра, изложенных в книге «Формирование евразийской культуры средствами туристско-краеведческой деятельности», состоялась на заседании Комиссии по делам женщин и семейно-демографической ситуации при Президенте РК. Опыт был одобрен и рекомендован к внедрению во всех областях страны.

Но останавливаться на достигнутом педагоги не намерены. Именно с целью применения новых методик делегация из Приуралья побывала в Республике Башкортостан, где состоялись семинар и обмен авторскими программами. А в итоге был подписан меморандум о взаимодействии.

– Нас больше всего заинтересовали разработки башкирских коллег, касающиеся оздоровительного туризма, – говорит Виктор Фомин. – Природа, как известно, лучший лекарь. Прогулки, специально разработанная трасса с мини-препятствиями, мини-скалодром и другими тренажерами… Все это дает отличные результаты в реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Улучшаются двигательные функции и у колясочников. Тема для нас не новая, но теперь мы намерены заниматься этим направлением системно и целенаправленно. Начнем с обучения педагогов, а затем разработаем программу, включающую регулярные занятия с детьми с ограниченными возможностями. Нашими наработками заинтересовались и коллеги из приграничных районов России. Сейчас мы сверяем сегодняшние дела и планы на перспективу с задачами, обозначенными в Плане нации «100 конкретных шагов». Наша основная цель – научить подрастающее поколение жить по законам «зеленой» экономики и дорожить ценностями общенациональной идеи «Мәңгiлiк Ел».