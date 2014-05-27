Если с техникой в ладу

Общество
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Будущие автомеханики продемонстрировали как знания по специальным предметам, так и навыки при выполнении техопераций. Кроме того, участники должны были найти оптимальное решение при выходе из нестандартных ситуаций. Жюри при оценке обращало внимание и на творческую инициативу, оригинальность мышления. 

Обладателем Гран-при стал студент Актюбинского технического колледжа Денис Криворотько. Первое место занял учащийся Уилского аграрного колледжа Канат Таспаев. Своим инновационным проектом удивил членов жюри студент строительно-монтажного колледжа Владимир Шабаев. Заметили его и работодатели: директор ТОО «Данай» Муса Калимов пригласил парня на стажировку и гарантировал трудоустройство. 

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

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