Если с техникой в ладу

Будущие автомеханики продемонстрировали как знания по специальным предметам, так и навыки при выполнении техопераций. Кроме того, участники должны были найти оптимальное решение при выходе из нестандартных ситуаций. Жюри при оценке обращало внимание и на творческую инициативу, оригинальность мышления.

Обладателем Гран-при стал студент Актюбинского технического колледжа Денис Криворотько. Первое место занял учащийся Уилского аграрного колледжа Канат Таспаев. Своим инновационным проектом удивил членов жюри студент строительно-монтажного колледжа Владимир Шабаев. Заметили его и работодатели: директор ТОО «Данай» Муса Калимов пригласил парня на стажировку и гарантировал трудоустройство.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе