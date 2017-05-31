Если в сердце живет любовь…

Уак Манбетеев, Алматы

Настоящий детский праздник с активными играми, танцевальными флешмобами и памятными подарками развернулся на территории парка Фонда Первого Президента РК в Алматы. С теплыми словами в адрес маленьких алматинцев обратился директор представительства фонда в Алматы Сергей Тохтаров. Он поздравил ребят с окончанием учебного года, пожелал отличного летнего отдыха и отметил, что для маленьких гостей праздника под названием «Мейірім зажигает звез­ды» организаторами подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа.

И действительно, дети от 6 до 18 лет пели, танцевали, выступали на импро­визированной театральной сцене, состязались на шуточном боксерском ринге, осваивали искусство тай-цзи и соревновались в веселых эстафетах. Все 300 детей, пришедших на праздник, получили подарки от Фонда Первого Президента РК и его партнеров – экосумку со сладкими угощениями от благо­творительного фонда «Рахат-Демеу», напитками от АО «Raimbek-GROUP» и игрушками от самого фонда. Студенты Алматинского бизнес-колледжа приготовили для ребят вкусную выпечку.

По традиции в этот день состоялась церемония награждения победителей конкурса детского творчества «Мейірім-2017», который проходил в начале мая. Почти 1 000 детей из детских специализированных учреждений демонстрировали тогда свои вокальные и хореографические способности, номера оригинального жанра и владение музыкальными инструментами.

Гран-при в номинации «Хорео­графия» получил танцевальный ансамбль «9 планета» из специальной школы-интерната № 9. Лучшим в номинации «Инструментальное исполнение» стал оркестр казахских народных инструмен­тов из коррекционной школы-интерната № 4. Самым ярким исполнителем в номинации «Оригинальный жанр» стала Зухра Турсунова, ученица специальной школы-интерната № 9. Гран-при в номинации «Вокал» достался Ерхату Тажибаеву из специальной школы-интерната № 4 за песню «Дударай».

Лауреаты получили памятные статуэтки с изображением символа конкурса – поющей птицы – и дипломы победителей.

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