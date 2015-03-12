Если за рулем мама Свежий выпуск 778 Полина ФЕДОРОВА, Астана

В состязании, состоящем из трех этапов, леди должны были дать определение дорожным знакам, рассказать о необходимости использования детских удерживающих устройств, а также продемонстрировать практические навыки вождения.

«Главная цель конкурса – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе и популяризация использования специальных удерживающих устройств», – отметил заместитель начальника УАП ДВД Астаны Чупеков Ельжан. Он отметил хорошую подготовку участниц – дамы продемонстрировали высокую подготовку.

Лучшей автомамой столицы стала Асель Оралова. Машиной она управляет уже семь с половиной лет. От организаторов конкурса победительница получила полезный подарок – автокресло.



