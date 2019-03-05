​Если завтра придет вода

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Елена Левкович

Тяжело в учении – легко в бою

Каждый год в самом конце зимы и ранней весной разгулу природы противостоят те, кто знает, как бороться с большой водой. Порой борьба эта бывает неравной, в первую очередь из-за эффекта внезапности: еще вчера светило солнце и первые освободившиеся от снега участки сырой земли сохли в теплых лучах, а сегодня – снегопад вперемешку с дождем, а значит, в ближайшие дни у специалистов гражданской защиты работы будет немало.

Если кому-то доводилось видеть последствия паводка своими глазами, наверняка вздрогнет при воспоминании: вода не щадит никого. Затоп­ленные, порой до крыш, дома, дворы, из которых выбраться можно только вплавь, искореженные деревья и обездоленные люди, которым порой не удается спасти даже документы. И даже когда вода уходит, радости это не прибавляет: дома после этого практичес­ки непригодны к проживанию. Даже если выстоят под ударом стихии.

Чтобы минимизировать чрезвычайные ситуации, на днях прошли республиканские командно-штабные учения «Көктем-2019» на тему «Подготовка органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях паводкового весеннего периода».

В борьбе с паводками главное – слаженность, на это и делался особый упор во время проведения учений. Ведь наличие первоклассной техники еще не гарантия успеха. Главный ресурс – люди, на которых лежит вся ответственность и чья четко отлаженная работа должна привести к правильному результату. Поэтому учения ставили задачей выяс­нить степень готовности сил и средств территориальных и отраслевых систем гражданской защиты к выполнению задач при угрозах в паводковый период. В этом деле важно участие и подготовленность всех: систем оповещения и связи, прогнозных, мониторинговых и диспетчерских служб и, что немаловажно, создание запасов материально-технических, продовольственных и медицинских резервов.

В учениях по всей стране, проходивших в 2 этапа, приняли участие республиканские службы гражданской защиты: цент­ральные и местные исполнительные органы областей, Астаны, Алматы и Шымкента, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, областные, районные и городские службы гражданской защиты, аварийно-спасательные службы и формирования. Штаб руководства учением находился в Петропавловске Северо-Казахстанской области.

На передовой

26 февраля повсеместно по стране были поданы сигналы «Дабыл-1001» на приведение сил и средств в готовность и «Барыс-2002» – доведение штормового предупреждения. 27 февраля во всех областях, Астане, Алматы и Шымкенте проведены тактико-специальные учения и тренировки с подразделениями аварийно-спасательных служб и формирований, областных служб гражданской защиты по отработке практических действий ведения аварийно-спасательных и неотложных работ по реагированию на ЧС весеннего периода. Отработка практических действий проводилась непосредственно в местах, подверженных подтоплениям.

В столице плацдарм для проверки сил и уровня подготовки расположился в районе рынка «Алай». Простора там предостаточно, как и конструкций, годящихся для участия в спец­отработках.

Честно сказать, участвовать в подобных мероприятиях прежде не доводилось, поэтому ожидания несколько разошлись с реальностью. Воображение поначалу рисовало соответствующие панорамы: залитые водой улицы частного сектора, спасатели на надувных лодках с термосами и одеялами наготове, вопящие от страха кошки на покосившихся заборчиках. Правда, стало быстро понятно, что подобный реконструкционный размах невозможен по причине, во-первых, ненужности, во-вторых, невозможности. Значит, действовать и «натаскиваться» (подходящее, кажется, слово) бойцы будут лишь в приближенных условиях.

Учения – дело крайне ответственное, это не так: пришел, постоял в уголочке, спросили – не спросили, как повезет. Тут каждый на виду, и отсидеться не получится. И знания проверяют не на словах, а на деле.

…Пританцовывая на щиплющем носы и ноги морозце суетились вокруг своей техники сотрудники городских служб, крутили мокрыми носами хвос­татые бойцы – крупные немецкие овчарки. Отполированные до блеска красные бока пожарных машин сверкали в стройном ряду других спецавтомобилей: медицинских, оперативно-спасательного отряда КЧС. Кстати, у КЧС весьма примечательные обновки: в 2018 году поступили на вооружение модернизированный вездеход «Трэкол» и водный гидроцикл, позволяющие оперативнее реагировать на все виды ЧС. А такие случаются прак­тически каждый день, лишь с 5 по 7 февраля спасателями из снежного бурана было эвакуировано 12 человек, да и ежедневно комитетчики отправляются на дюжину вызовов, выручая заблудившихся рыбаков, пастухов и жителей близлежащих населенных пунктов.

Стынуть на ветру в ожидании высокого начальства не хотелось, и с нетерпением ожидающие начала учения наблюдатели с благодарностью согласились погреться в палатке организации Красного Полумесяца. Бойкие девушки на зависть в теплых костюмах с узнаваемой эмблемой напоили таким вкусным чаем, который бывает, наверное, только в таких вот полевых условиях: он вроде бы и обычный пакетированный, в пластиковом стаканчике, но на вкус – не передать. Изысканным показалось и овсяное печенье, которым забегали перекусить подмерзающие сотрудники спецслужб.

– Грейтесь, еще время есть, а то потом некогда будет и присесть, – напутствовали «гуманитарии», зная наперед, что во время учений побегать придется всем.

Уходить из хлебосольной палатки не хотелось, но снаружи уже послышался гул взлетающего дрона, а следом – зычный голос из громкоговорителя, оповещающий о прибытии главных наблюдателей.

Контролировать ход учений прибыли председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер и заместитель акима Астаны Арман Турлыбек.

По словам главы КЧС, в учениях было задействовано свыше 10 тыс. единиц техники и более 41 тыс. человек.

– Учения проводятся для того, чтобы проверить слаженность систем органов гражданской защиты, готовность к паводковой ситуации. Мы знаем, что последние годы паводки очень бурно проходят в центральных областях, северных, сейчас в целом по стране есть области, где нормы снега превышены, – это Карагандинская и Западно-Казах­станская, а вот на юге обстановка благоприятная. Но это опять-таки оценка на сегодняшний момент, – прокомментировал Владимир Беккер, уточнив, что буквально пару недель назад по республике числилось 32 зоны, в которых не были проведены противопаводковые мероприя­тия, сейчас же количество таких пунк­тов сократилось ровно вдвое.

Смотр техники и знакомство с личными составами представленных на учениях команд не заняли много времени – техника в отличном состоянии (сплюнем через левое плечо), бойцы – в полной боевой готовности и отличном расположении духа. Поэтому к главному действу приступили быстро. Причем настолько быстро, что не знала, куда бежать и что отслеживать: спасательные операции проходили параллельно.

Вот большая группа солдат (в учениях принимали участие служивые из воинской час­ти 5573) выдвинулась в район терпящих бедствие рыбаков. Согласно сценарию, на телефон 112 поступил звонок с просьбой помочь в поиске родных: ранним утром на автомашине УАЗ на подледную рыбалку выехали два гражданина, которые из-за сильного бурана стали заложниками непогоды. Для их поиска была сформирована оперативная группа спасателей и военнослужащих, прочесываю­щих по периметру территорию. Замелькали по рыхлому снегу пятнисто-зеленые тужурки, рванул в дело «Трэкол», а следом и снегоход. Спустя буквально несколько минут «спасенных» погрузили в желтые автомобили скорой медицинской помощи и благополучно вывезли на берег. «Рыбаки», надо сказать, отчаянно вжились в образ: они очень натурально кутались в специальные согревающие покрывала, которые даже в пасмурный день резали глаз золотым блеском. Да и на лицах были написаны растерянность и радость – спасли! С подобающими лицами действовали и настоящие медики: ювелирно закрутив продрогших (на самом деле) «потерпевших» в их чудные плащи, они под руки повели их в палатку – согреваться вкусным чаем, чтобы потом отправить в лечебные учреждения для полного обследования.

Еще одно ЧП потребовало учас­тия ремонтно-восстановительной бригады АО «Астана – РЭК» в составе 4 человек: в результате отложения гололеда и сильных порывистых ветров произошел обрыв проводов линии электро­передачи протяженностью 500 м в жилом массиве, в результате была прекращена подача электро­энергии для 125 абонентов. С помощью подъемников и спецоборудования в течение нескольких часов проблема была решена. А для недопущения подтопления электрической подстанции воен­нослужащие воинской час­ти 5573 провели обвалование и укладку мешкотары с инертными материалами по круговому периметру подстанции.

Столице ничего не страшно

В целом, как на месте оценили проверяющие сразу после окончания мероприятий, столица готова противостоять стихии в случае чего.

– Предварительно по Астане определено 34 паводкоопасных участка, они взяты под конт­роль, есть все силы и средства для борьбы с паводками. Особого внимания заслуживает район Ильинки, есть определенные опасения. В целом же город находится в хорошем состоянии. Есть Вячеславское водохранилище с объемом в 410 миллионов кубов, есть контррегулятор – комплекс защиты столицы от паводковых вод, находящийся в районе аэропорта и способный принять до 450 миллионов кубов, – подтвердил безопасность столицы временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Астаны полковник Маргулан Аманбаев.

Отдельно стоит упомянуть о защитных мероприятиях в столичном районе «Байқоңыр» – именно в этой городской зоне наиболее часты подтопления жилых домов как паводковыми водами, так и грунтовыми. В нынешнем году профилактические работы обещают практически полностью свести водные недоразумения на нет.

– Как показала практика, по итогам обследований, проведенных в сентябре прошлого года совместно с акиматом райо­на «Байқоңыр», был определен ряд потенциально опасных участков, на которых сейчас происходит практическое отрабатывание превентивных мероприятий. Прокладываются в двух мес­тах трубы большого радиуса для обеспечения отвода воды, проводится очистка арыков, что тоже обеспечит беспрепятственный отток талых вод с полей, вода эта будет пропус­каться через ручей Сарыбулак, где в данный момент идет реконст­рукция его русла, – прокомментировал нынешнее положение дел начальник управления ЧС района «Байқоңыр» Еркин Отаргалымулы.

Все работы проводятся техникой «Зеленстроя» и подрядными организациями акимата района при участии сотрудников районного управления ЧС. Работают очень активно, планируют уложиться в пару дней, в противном случае подтопление грозит сразу 4 крупным объектам, например, кирпичному заводу и овощехранилищу. Но в любом случае руку на пульсе специалисты будут держать до конца паводкового периода – акиматом района создан оперативный штаб для экстренных, в случае чего, мероприятий. Налажено тесное взаимодействие с Казгидрометом, бассейновыми инспекциями, Казводхозом, который непосредственно курирует вопросы безопасного пропуска воды по территории города. А снег именно с района «Байқоңыр» вывозится на снежный полигон, расположенный рядом с полигоном ТБО: в специально отведенном овраге снег грунтуется, и даже в случае потепления не произойдет его активного таяния.

Стоит отметить, что всего по району «Байқоңыр» взято на заметку 10 потенциально опасных участков, где основными противопаводковыми мероприятиями выступает регулярный вывоз снега с территории частного сектора. И тут не обойтись без участия самих горожан: службы убедительно просят самостоятельно очищать крыши домов и подворья от снега, главное – «вытолкать» снежную массу за территорию участка, а там уж ею займутся соответствующие организации – вывезут куда положено. Но, как посетовал глава управления, зачастую жители частных домов не хотят утруж­дать себя подобной работой, считая, что очистка их дворов – это тоже обязанность городских служб. И такая халатность (или просто лень?) выходит боком: талая вода сначала подтапливает жилище самих нерасторопных хозяев, а потом портит жизнь и их соседям.

…Уже позже, подводя итоги проведенных учения и смотра, контролирующие органы пришли к выводу, что все службы находятся в полной готовнос­ти благодаря своевременному комплексу превентивных мер.

На случай возникновения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Министерст­вом энергетики РК подготовлено 413 единиц автономных источников электроснабжения и запас инертного материала в количестве 38 тыс. тонн и 1 120 штук мешкотары, для метеорологического контро­ля начеку 328 метео­станций, 310 гидрологических постов, 146 единиц экологического контроля и 14 передвижных экологических лабораторий для мониторинга окружающей среды.

Транспортной службой в целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов сформированы 42 противоразмывных поезда с необходимыми материалами, в постоянной готовности находятся 37 восстановительных и 47 пожарных поездов, уже очищено от снега 63 450 км железнодорожного пути, вывезено 560 630 м3 снега.

В свою очередь «КазАвтоЖолом» определены паводкоопас­ные участки на автомобильных дорогах республиканского значения: 472 участка протяженностью 300 км, 83 мос­та, 713 водопропускных труб, 10 плотин.

Республиканской службой торговли подготовлено 309 подвижных пунктов питания, 245 передвижных пунктов вещевого снабжения и 308 – продовольст­венного.

Кроме того, для инженерной защиты населения и территорий областей и городов произведен ремонт 171,105 км существую­щих дамб. Выполнено берегоукрепление, дноуглубление 193,59 км. Произведено обвалований 673 355 км, на водоемах ЗКО, СКО и Костанайской области осуществлена нарезка 9 участков льда. Обследовано 853 гид­ротехнических сооружения, из них 14 аварийные, 92 требуют ремонта и на 6 начаты работы. Из населенных пунктов вывезено 452 406,69 м3 снега. Подготовлены запасы в объеме 6 912,4 тонны ГСМ, 897 694,9 тонны инертных материалов, 996 тыс. мешков.

На случай эвакуации населения подготовлены 1 845 пунктов приема и приведены в готовность 5 283 единицы необходимого транспорта.

Таким образом, учебные цели, определенные на республиканском командно-штабном учении «Көктем-2019», достигнуты.

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