​Еслям-ага всегда в наших сердцах

Не остался в стороне от этих веяний и казахский народ. Особенно заметны были перемены в области художественной литературы, которая до этого времени была в крепкой узде. Стали выходить в свет труды общественных деятелей, произведения поэтов и писателей, имена которых помнило только старшее поколение, начало формироваться новое мировоззрение. Интеллигенция, студенты, ученики школ открыли для себя творчество Магжана, Шакарима, Миржакыпа, Ахмета и Жусипбека и запоем читали их произведения.

Именно с этим временем совпали юбилейные даты видных представителей казахской литературы: 100-летие Магжана Жумабаева, 90-летие Сабита Муканова, Габита Мусрепова, Галыма Малдыбаева, 70-летие Сафуана Шаймерденова, 60-летие Какимбека Салыкова. В связи с этими знаменательными событиями в регионах области проводились грандиозные культурные, литературные мероприятия. Теснее стала взаимосвязь с Алматы, а позднее и с Астаной, настало время открытого общения с представителями интеллигентской общественности. Из-за рубежа стали возвращаться наши соотечественники – поэты, писатели, ученые. И не поодиночке, как раньше, а целыми группами. Кызылжарцы всех встречали с распростертыми объятиями, выказывая чисто казахское гостеприимство.

90-летний юбилей классика казахской литературы Габита Мусрепова, проходивший в августе 1992 года в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, продолжился в Шалакынском районе юбилеем моего отца – Галыма Малдыбаева. Прибыли и почетные гости во главе с нашим земляком, писателем Сафуаном Шаймерденовым. Среди гостей особенно выделялся высоким ростом и богатырским телосложением Еслям Зикибаев.

Конечно, я знал Есляма-ага как нашего земляка и поэта, был знаком с его творчеством, но общаться с ним лично мне не приходилось. И это был благоприятный случай завязать знакомство. А самое интересное было в том, что я хорошо знал родных младших братьев Есляма-ага – Аманжола, Хамзу и Боташа.

На торжестве, проходившем на берегу Есиля в родном селе отца Жанажол, Еслям Зикибаев, когда ему предоставили слово, приятным мягким голосом прочитал следующие строки:

Мы были дети, он – известнейший поэт, /; Читатель верил – выше его нет. /; Воочию святого, что акыном звался, /; Впервые видел я в свои двенадцать лет.

Пусть время все из памяти моей стирает, /; Картина встречи той не увядает. /; Когда мечтающий поэтом стать юнец, /; Живой предмет для поклонения встречает...

Был худощав он, рябоватое лицо, /; И голову свою он нес так высоко... /;Вот образец поэта, думал я тогда, /; И подражать ему мне было ой как нелегко.

Наследие тех лет – моя заветная мечта, /; Живого и маститого поэта видел я. /; Крылами «Ласточки» своей он землю окропил, /; Влюб­ленные нашли в ней силу для себя...

Торжественная часть мероприятия была завершена, гостей позвали к праздничным дастарханам, накрытым в белоснежных юртах. Улучив удобную минуту, я подошел к Есляму-ага и выразил свою признательность за стихи, которые он прочел. Моя мама Зураш, стоявшая рядом, дала ему свое благословение: «Айналайын, брат мой Еслям, ты следующий большой поэт с берегов Есиля, пусть перо твое будет острым, дай Бог тебе многих лет жизни!» С того дня остался в памяти моей образ от природы спокойного, деликатного Есляма-ага, вдруг помолодевшего, с глазами, излучавшими особый свет.

...В середине девяностых годов среди поэтов стали проводиться мушайра-байге. Этот обычай дошел и до северных областей. Самый крупный мушайра проводился в честь 100-летнего юбилея Сабита Муканова. По долгу службы я стал организатором этого ответственного мероприятия. После принятия решения акиматом области я написал письма и обзвонил всех акынов-земляков, приглашая принять участие в состязании. Разговаривал я также и с Еслям-ага, просил у него совета по поводу проведения юбилея. Когда мы коснулись темы мушайры, он сказал: «Я ознакомился с требованиями и порядком, опубликованными в «Қазақ әдебиеті». Все просто отлично. Даст Бог, посвящу Сәбе (Сабиту Муканову – авт.) свое стихотворение».

Конечно, я был несказанно рад его согласию. И он остался верен своему слову и на состязании стал вторым призером. Мы с почестями провожали его с супругой Раузой. Перед отъездом он презентовал мне свой последний сборник стихов «Дүние жалған» («Бренный мир») с надписью на титульном листе: «Шашубай! Будь бесценен как самородок, чист как роса, и велик джигит!»

Мы стали чаще общаться. В начале 2002 года я позвонил Еслям-ага с просьбой посвятить поэтические строки памяти отца в преддверии его 100-летия. В конце разговора он тихо проговорил: «Пришли мне, если есть, свежие материалы. В последнее время что-то плохо себя чувствую. Но так и быть: в память о твоем отце попробую сделать что-нибудь...»

Не прошло и месяца, как от поэта пришла посылка. К тексту своего произведения он прикрепил письмо, часть которого привожу дословно: «Шашубай! Здравствуй. Все ли здоровы? Как работа? У нас все хорошо. Ты же журналист, айналайын. Материалы, присланные тобой, были недостаточны. Пришлось идти в национальную библиотеку, копить вдохновенье... Думаю, получилось неплохо. Может, предложить «Егемену»? Если есть возможность, распечатай на компьютере и пришли мне с кем-нибудь несколько экземпляров... Будь на связи. Передавай всем привет. Еслям. (подпись). Может, предложишь и «Солтүстік Қазақстан».

Я исполнил все пожелания акына. И юбилей, и мушайра прошли, как было задумано. Но тогда я не знал одного: что это было последнее письмо, написанное мне Еслямом-ага. В тот 2002 год оборвалась жизнь поэта. В один из этих печальный дней я написал песню на стихи Есляма-ага «Ақ сағым» («Белый мираж»), стараясь в музыке передать всю любовь и уважение к нему и сожаление в связи с его уходом.

В нынешнем году казахстанская общественность отмечает его 80-летний юбилей. Хотелось бы выразить слова благодарности его суп­руге Раузе, детям и внукам, всем тем, кто чтит память акына и бережно хранит его наследие.

(Перевод текста и стихов М. Аульбековой)