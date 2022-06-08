Есть алгоритмы, нет исполнения

С начала года западноказахстанские полицейские зафиксировали нахождение на автодорогах области около 800 голов скота. Каждое животное потенциально могло стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

Несмотря на это, районные акиматы самоустраняются от решения проблемы – лишь каждый третий владелец безнадзорно пасущегося скота привлечен к ответственности.

За последние пять месяцев бродячий скот на дорогах стал причиной 15 дорожно-транс­портных происшествий. Все они произошли в темное время суток, когда снижается видимость. С наступлением сезона выпаса опасность аварий из-за безнадзорного скота возрастает в разы.

В рамках утвержденного алгоритма по профилактике бесконтрольного выпаса сельскохозяйственных животных патрульными экипажами с начала года зафиксирован 51 факт нахождения бродячих животных на дорогах области, или 793 головы скота, из них 34 факта – на автодороге республиканского значения Уральск – Атырау, 6 – на автодороге Подстепное – Илек – РФ, 5 – Самара – Шымкент, 4 – Чапаево – Жалпактал – Казталовка – граница РФ и 2 факта приходятся на автодорогу Уральск – Озинки.

Лишь 259 голов скота водворены в штрафзагоны. В целом же по области райакиматами организовано 95 загонов для домашних животных.

– Основной причиной слабой работы в данном направлении является отсутствие взаимодействия между местными исполнительными органами, полицией и ветеринарией, действия которых четко прописаны алгоритмом, – считает первый замес­титель начальника областного департамента полиции Жанболат Жаншин. – При обнаружении фактов нахождения животных на проезжей части автодорог наряды патрульной полиции сообщают об этом в дежурную часть территориального отдела полиции, которая в свою очередь передает информацию зональному участковому инспектору полиции, акиму сельского округа и в ветеринарную инспекцию.

Однако зачастую сельскими акимами и инспекторами ветеринарной службы на местах не исполняются требования алгоритма по выезду на место проис­шествия для установления владельцев скота и принятия мер по их водворению в загоны. Так, 21 марта на место ДТП с участием животного, имевшего место на 413-м км автодороги Самара – Шымкент, не прибыли представители акимата Сырымского района. 19 апреля патрульным экипажем на 47-м км автодороги Уральск – Атырау были обнаружены семь лошадей, информация о которых передана акиму Кушумского сельского округа района «Байтерек», но представители местных исполнительных органов и ветеринарии на место так и не прибыли...

– О качестве исполнения утверж­денного алгоритма и необходимости организации работы местных исполнительных органов по своевременному реагированию нами в акимат области было внесено соответствующее предложение, – сказал Жанболат Жаншин.

В очередной раз этот вопрос поднят на недавнем заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством акима области Гали Искалиева, на котором глава региона поставил на вид районным акимам, что работа штрафзагонов зачастую ведется формально.

За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных по ст. 408 КоАП («Нарушение выпаса сельскохозяйственных животных») органами внутренних дел привлечены 676 владельцев домашних животных, из которых в отношении 254 вынесено предупреждение, в отношении 422 наложены административные штрафы на общую сумму свыше 1,9 млн тенге (из них взыс­кано 33,2%).

Жанболат Жаншин напомнил, что с 7 марта текущего года законодательством усилена ответственность за данный вид правонарушения, в частности, в диспозиции ч. 1 ст. 408 КоАП исключено наложение админис­тративного взыскания в виде предупреждения и предусмат­ривается административный штраф в размере трех МРП, что составляет 9,54 тыс. тенге. То же действие, повлекшее причинение ущерба имуществу физи­ческих лиц, влечет административный штраф в размере десяти МРП (31,8 тыс. тенге). При этом данный вид правонарушения, согласно п. 3 ст. 729 КоАП, вправе рассматривать и налагать административные взыскания акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов.

В связи с этим было предложено обязать акимов сельских округов самостоятельно вести работу в данном направлении, не дожидаясь приезда участковых инспекторов полиции, что позволит последним исполнять свои прямые обязанности по обеспечению охраны общественного порядка и защите прав граждан.