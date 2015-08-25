Есть бренды и у нашего турбизнеса Свежий выпуск 550 Шынарбек БАТЫРХАНОВ, руководитель управления туризма Акмолинской области

Первые отклики субъектов турбизнеса в новых условиях свидетельствуют о том, что у них есть четкое понимание того, что сегодня государство принимает все меры для защиты национальной экономики от негативных последствий мирового кризиса.

Более того, на протяжении ряда лет в рамках подготовки Казахстана к вступлению в ВТО было понятно, что субъектам бизнеса необходимо основательно готовиться к грядущим событиям, которые в первую очередь связаны с совершенно новыми условия­ми конкуренции на мировом рынке туристских услуг. Поэтому сегодня субъекты бизнеса не торопятся идти на резкое изменение цен. В этих условиях необходима гибкая ценовая политика, которая не отпугивала бы клиентов, более того – вселяла бы в них уверенность в оправданности затраченных средств на отдых и оздоровление. Большое значение имеет дифференцированный подход к клиентам.

Мы думаем, что такие элитные, дорогостоящие объекты Щучинско-Боровской курортной зоны, как пяти­звездный отель Rixos Borovoe, «Парк отель Кокшетау», «Эдем» и другие, будут оставаться востребованными у тех, кто однажды вкусил прелести высокого сервиса услуг. При этом некоторая настороженность будет у туристов со средним достатком, которые привыкли отдыхать на таких достаточно респектабельных объектах, как санаторий «Алмаз», отель «Самал», пансионат «Жумбактас» и др.

В этих условиях объекты отдыха должны искать и создавать новые «фишки» для привлечения клиентов, и не только в плане проживания и питания, но что особо важно – в сервисе оздоровительных и развлекательных услуг, уверенно идти на уступки в ценах, поскольку сегодня важно доходность обеспечивать не за счет высокой стоимости, а путем их понижения и достижения доходности за счет оборота. Другими словами следует окупать свою деятельность, как качеством, так и за счет количества туристов.



