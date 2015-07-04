Свежий выпуск Есть чем гордиться Ольга Золотых

В регионе он посетил два города – Жанаозен и Актау. В городе нефтяников Бердыбек Сапарбаев ознакомился с работой цеха по ремонту подземного оборудования АО «Озенмунайгаз», который был открыт два года назад в рамках программы модернизации производства.

– За два года мы достигли больших производственных успехов. Цех оснащен современным оборудованием и не имеет аналогов в СНГ. Здесь ремонтируют три вида оборудования – насосно-компрессорные трубы, насосные штанги и глубинно-штанговые насосы. В сутки делаем ремонт тысячи труб, 650 штанг и 30 насосов, – рассказал генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Максат Ибагаров.

Сейчас в цехе трудятся 254 работника. Производство работает в круглосуточном режиме. Бердыбек Сапарбаев также встретился с трудовым коллективом предприятия. Во время встречи были обсуждены меры по сохранению рабочих мест.

– Мы испытываем некоторые трудности в связи со снижением цен на нефть. Но не уменьшаем мощности, не сокращаем персонал. Вместо этого сокращаем административные расходы, оптимизируем затраты. Все это делаем для того, чтобы сохранить рабочие места, – объяснил М. Ибагаров.

Следующим объектом, который посетил заместитель Премьер-Министра в Жанаозене, стала станция по очистке питьевой воды. Б. Сапарбаеву доложили о ситуации по обеспечению водой самого города и близлежащих поселков. Жанаозенцы в отличие от актаусцев, которые живут на опресненной морской воде, получают по трубам волжскую воду. Действующий парк резервуаров на сегодня может вместить запас воды на трое суток, рассчитанный на 45 тыс. человек.

Население же города растет ежегодно, поэтому «неприкосновенный» запас необходимо увеличивать. Каждый год к водопроводной сети подключаются более 2 тыс. абонентов. Более того, согласно комплексному плану развития Жанаозена, к 2020 году планируется подключить еще около 7 тыс. домов в частном секторе. Это создаст колоссальную нагрузку. Поэтому в настоящее время есть потребность в увеличении резервуарного парка с запасом воды на трое суток с расчетом на 150 тыс. человек.

Для решения этого вопроса в городе уже выделен земельный участок на территории водоочистительной станции. Здесь будет реализован проект «Строительство водоочистных сооружений для подготовки волжской воды до 30 тыс. кубометров в сутки и увеличения объемов поставки волжской воды до 50 тыс. кубов в сутки».

Также Бердыбек Сапарбаев посетил жанаозенский родильный дом, который был построен в прошлом году.

В Актау, куда заместитель Премьер-Министра прибыл сразу после Жанаозена, прошло совещание по вопросам реализации меморандумов, заключенных между предприятиями и акиматом области по вопросам занятости и казахстанского содержания. После этого Б. Сапарбаев посетил Кардиохирургический центр областной больницы, Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга и ознакомился с ходом строительства двух объектов – Дворца спорта и Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления, которая будет сдана в эксплуатацию уже в этом месяце.



