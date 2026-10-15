Есть чем похвалиться лесникам

Восемьдесят лет исполнилось лесному хозяйству Северо-Казахстанской области. Сегодня в регионе под охраной работников данной сферы находятся 550 тыс. гектаров государственного лесного фонда.
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