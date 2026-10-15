Есть чем похвалиться лесникам

За юбилейными цифрами стоят, конечно же, не только достижения, но и ежедневный труд тех, кто работает ради будущих поколений. В прежние времена лесники обрабатывали землю на лошадях, высаживали деревья вручную, обходили лесные территории пешком. Сегодня в распоряжении тружеников отрасли имеются пожарные автоцистерны, тракторы, лесопосадочные машины и беспилотники.

На ключевых объектах устанавливаются системы раннего обнаружения возгораний. Оснащенность современной техникой 12 лесных учреждений, входящих в структуру управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата области, выросла с 60 до 75%.

Сегодня в системе лесхозов Северо-Казахстанской области трудятся 719 человек. Общий стаж семьи Туребековых из района Шал акына превышает 300 лет. У династий Подоксеновых и Здоровец из Есильского района он составляет более 200 лет.

За 2021–2025 годы в области высадили 74,4 млн саженцев. Весной ­2026-го посадили еще 12,3 млн, осенью планируют добавить к ним 12,2 млн. Посадочный материал выращивают в 43 лесных питомниках общей площадью 70,3 гектара.