Есть четкое видение реформ

В минувшую субботу в Атырау состоялось очередное заседание Комиссии по земельной реформе под председательством вице-премьера – главы Минсельхоза. В работе заседания приняли участие 25 членов комиссии, представители общественных организаций, главы крестьянских хозяйств, рядовые фермеры, государственные и общественные деятели региона, а также представители местной исполнительной власти.
Напомним, что ранее уже состоялось три заседания Комиссии по земельной реформе в Астане, а также выездные заседания в Акмолинской, Алматинской и Кызылординской областях. После посещения регионов Казахстана члены комиссии планируют приступить к подведению итогов и уже в августе внести предложения по реформе, выработанные с учетом мнений граждан. В Атырау на повестке дня заседания рассматривалось сразу несколько вопросов: совершенствование института аренды земель сельскохозяйственного назначения, повышение эффективности и прозрачности аренды, установление предельных максимальных размеров сельскохозяйственных земель, выдаваемых в аренду в одни руки, и обеспечение пастбищами населения.
В ходе заседания руководитель штаба – вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев сообщил о результатах деятельности рабочей группы при министерстве, а также о проделанной работе региональными общественными советами. Он напомнил, что для сбора предложений и мнений жителей нашей республики по предстоящей земельной реформе создан call-центр (телефон 1434) и работает сайт www.jerturaly.kz
. По словам Е. Нысанбаева, начиная с 14 мая, в call-центр поступило 12 тыс. 458 звонков. При этом большинство вопросов, а именно 9 тыс. 583, или 77%, связано с индивидуально-жилищным строительством (ИЖС). Что касается вопросов аренды земли иностранцами или приобретения в частную собственность гражданами Казахстана, то по этой теме поступило 555 звонков. Остальные 2 тыс. 337 звонков касаются личных вопросов граждан. Конкретно в call-центр Атырауской области поступило всего 70 звонков. Из них 55 человек обратились по вопросу ИЖС. При этом руководитель штаба уточнил, что наиболее активны жители Южно-Казахстанской (17,6%) и Павлодарской областей (10,3%). На сайт www.jerturaly.kz
поступило 947 вопросов. По словам вице-министра, из них по 756 вопросам подготовлены ответы, они размещены на сайте. По остальным 191 готовятся ответы.
– Если проанализировать, то 114 вопросов касаются ИЖС, 357 – сельского хозяйства, по аренде иностранцами сельхозземель – 176 вопросов, по другим различным вопросам получено 300 сообщений. Сейчас при областных акиматах работают общественные советы. До сегодняшнего дня ими в городах и районах проведено более 1 тысячи 200 встреч. В них приняли участие более 70 тысяч человек, – подытожил Ерлан Нысанбаев.
О роли и значимости общественности при принятии решений по вопросам земельной реформы говорил на заседании Комиссии по земельной реформе руководитель экономической группы, ректор Казахского агротехнического университета им. С. Сейфулина Ахылбек Куришбаев. Он считает, что вопросы аренды и возврата земли государству должны решаться с привлечением общественных комиссий.
– Не секрет, что во многих случаях вопрос аренды земли решают сами акимы. Мы предлагаем, чтобы процесс проходил демократично, открыто, не оставлять этот вопрос в руках акимов. Это должна решать комиссия, которая будет состоять из членов местного самоуправления. То есть вопросы аренды земли или же возврата земли государству должны решать общественные комиссии, – считает член комиссии Ахылбек Куришбаев.
Кроме того, по его мнению, многие проблемы возникают из-за отсутствия специального закона по аренде сельскохозяйственных земель. Он считает необходимым разработать типовые договоры для арендаторов земельных участков и предложил на государственном уровне принять договор, в котором обязанности и права арендатора для всех регионов будут одинаковы.
В ходе обсуждения участники встречи пришли к выводу, что все изменения законодательства по земельной реформе должны приниматься на компромиссной основе с учетом интересов народа Казахстана. В свою очередь члены комиссии в рамках своих рабочих групп отметили, что пришло время вынести единое заключение по всем текущим вопросам и предложениям. В своем выступлении на заседании заместитель Премьер-Министра РК – министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов подчеркнул, что с каждым заседанием члены комиссии подходят к тому, что вырабатываются конкретные предложения. Проблему разделили на две части. Первая часть, безусловно, связана с теми вопросами, из-за которых был объявлен мораторий. Вторая часть – по усилению существующего законодательства. В данном случае усиление института аренды, повышение рациональности использования земельных ресурсов. То есть все, что связано с арендой сельскохозяйственных земель.
– Мы видим, что производители сельхозтоваров уже с пониманием относятся к этим предложениям, которые находят поддержку и у товаропроизводителей. Мы можем на сегодняшний день подвести определенную черту и сказать, что уже имеются конкретные предложения по усовершенствованию существующего законодательства. Это достаточно большой блок вопросов, связанный с институтом аренды земли и эффективным использованием пастбищных угодий. В рамках каждого вопроса есть несколько «подвопросов», и по ним у нас на сегодняшний день уже имеется достаточно четкое видение того, что мы будем предлагать Парламенту для того, чтобы решать поставленные задачи, – отметил Аскар Мырзахметов.
В работе заседания комиссии принял участие аким Атырауской области Нурлан Ногаев, которому один из членов комиссии – Мухтар Тайжан – задал вопросы, касающиеся сегодняшнего положения древнего городища Сарайшык, где несколько веков назад располагалась ставка Золотой Орды. По словам акима области, около древнего городища Сарайшык 620 гектаров земли еще в 2005 году было выделено гражданину Казахстана Мирзоеву. На сегодня там на 170 гектарах выращиваются декоративные деревья различных пород. Еще 40 гектаров земли отведены под пастбища для выпаса скота. В будущем еще на 100 гектарах будут высажены яблони. Там же планируется выращивать лечебные травы в медицинских целях. Арендатор земли является одним из учредителей строящейся в Атырау фармацевтической фабрики стоимостью 7 млрд 400 млн тенге. Выращенные растения затем будут использованы в производстве. А для проведения ремонтных и реставрационных работ на месте раскопок древнего городища ранее была подготовлена проектно-сметная документация общей стоимостью 1 млрд 600 млн тенге.
– Требуется укрепить полтора километра берега реки. На сегодня выделено 100 млн тенге, проводятся конкурсные процедуры, которые должны завершиться в следующем году, – уточнил Нурлан Ногаев.
Завершая шестичасовое заседание, заместитель Премьер-Министра РК – министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов отметил, что в Казахстане на сегодня все сельское хозяйство находится в частных руках. И нет, как раньше, колхозов и совхозов. По республике 47% населения проживает в сельской местности. И нельзя всех этих людей объединять в одно большое хозяйство.
– Надо поддерживать отдельных крестьян. Подготовлен трехлетний план, сделаны все необходимые расчеты, и в этом году начнем. Цель, используя Закон о кооперации, развиваться вместе. Со стороны Правительства рассматриваются необходимые финансы. По нашим расчетам, на три года потребуется выделить 101 млрд тенге. Вопрос финансирования по 2016 году полностью решен. Нет сомнений, что и по 2017 году вопрос будет решен. Теперь все зависит от акимов, чтобы организовать работу на местах, – заключил Аскар Мырзахметов.