Есть договор, будет и зарплата

В текущем году на 34 предприя­тиях региона выявлена задолженность по заработной плате в сумме 125,8 млн тенге перед 372 работниками.

Совместными усилиями органов прокуратуры, госдоходов, инспекции труда, палаты частных судебных исполнителей с начала года обеспечено погашение задолженности по зарплате на 32 предприя­тиях на сумму 49,58 млн тенге, защищены права 349 работников. Для устранения нарушений было выдано 17 предписаний, 17 работодателей привлечены к административной ответственности в виде штрафа на 2,535 млн тенге.

Как отметили в управлении по инспекции труда ЗКО, в феврале этого года в Мониторинг социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов включены ТОО «Батыс Марка Ламб» и ТОО ИУ «Сатбор», которые на сегодняшний день задолжали 23 работникам 76,3 млн тенге. Данные предприятия проходят процедуру банкротства. В рамках действующего законодательства принимаются необходимые меры по погашению задолженности по зарплате. Причинами образования задолженности, кроме экономического положения предприятий, нередко является допуск к работе без заключения трудового договора.