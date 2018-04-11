​Есть достижения, есть перспективы

Поздравляя коллег, президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов отметил возрастающую роль науки во всех сферах экономики страны. По его словам, сегодня в Казахстане ведутся научно-исследовательские работы по 382 научным направлениям, сохранены научно-исследовательские институты, научные школы в сфере сельского хозяйства, медицины, науки о земле, биотехнологий. Зачитав поздравительное письмо министра образования и науки Ерлана Сагадиева, вице-министр ведомства Талгат Ешенкулов подчерк­нул, что за годы независимости сеть научных организаций в нашей стране расширилась поч­ти в 2 раза. Сегодня это более 300 научных учреждений, центров и других структур. По его словам, с начала 2018 года в стране реализуется 1 096 научных проектов по грантовому финансированию. Остановившись на проблемах выделения грантов, он отметил, что все обращения ученых приняты во внимание и изучаются соответствующими органами.

– Основная причина возникших разногласий – двоякая интерпретация норм действующего законодательства, регламентирующих работу ННС и Государственной научно-технической экспертизы. Создана и работает межведомственная группа, в которую вошли представители министерств, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», НАН РК. Для выработки рекомендаций приглашаются ученые, депутаты Парламента, представители СМИ, – подчеркнул он.

Говоря о достижениях отечественной науки, он отметил, что позиции казахстанских ученых сильны в теоретической химии, физике, а также в сфере биотехнологий, где мы начинаем конкурировать с лучшими научными разработками. Динамика публикаций казахстанских ученых в ведущих международных научных журналах имеет положительную тенденцию. Число публикаций в 2017 году более чем в 3 раза превышает значения 2011 года. Это самые лучшие показатели среди стран ЕАЭС. Говоря о предстоящих задачах, вице-министр обратил внимание, что ключевой из них остается применение современных прак­тик и технологий, позволяющих перевести накопленные бумажные массивы архивных документов в электронный вид, и полная автоматизация подачи заявок на все виды финансирования.

Директор Института экономики МОН, академик НАН РК Азим­хан Сатыбалдин считает, что наукоемкость отечественной экономики повышается с каждым годом. Яркий пример – развитие кардиохирургии, успешным показателем которой считается развитие медицинского туризма. От имени ученых он выразил благодарность Главе государства за выделение квартир молодым ученым. По его словам, в нынешнем году 6 сотрудников института получили квартиры, в последний раз такое событие произошло в 1987 году. По его словам, приносит результаты и программа интеграции НАН с вузами по подготовке научных кадров. За последние годы подготовлены 6 докторов наук. Председатель Комитета науки МОН Болатбек Абдрасилов призвал ученых принять активное участие в процессе по совершенствованию работы национальных научных советов, проведения экспертизы проектов, внесения поправок в законодательные акты, способствующих дальнейшему развитию отечественной науки.

Торжественное мероприятие завершилось вручением большой золотой медали имени Первого Президента Нурсултана Назарбаева­ выдающимся ученым, а также ведомственных наград МОН, почетных грамот и благодарностей ученым, внесшим большой вклад в развитие науки. Не менее волнующим моментом стало и вручение ключей 10 молодым ученым в рамках совместного проекта МОН и АО «Казахстанская ипотечная компания». Напомним, что всего в Алматы по этой схеме ученым подведомственных НИИ выделено 120 квартир.