​Есть и успех, и болевые точки

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Асет Калымов, Талдыкорган

Решая насущные проблемы сограждан

Еще несколько лет назад в Жетысу остро стояла проблема нехватки мест в детских садах. По уровню обеспечения населения дошкольными учреждениями (около 50%) регион занимал одно из последних мест в стране. И хотя в рамках госпрограммы «Балапан» строились новые объекты, ситуация кардинально не менялась: очередь в детские сады превышала 25 тыс. человек. Главную причину специалисты связывали с густонаселенностью и большим демографическим ростом. И тогда акимат области призвал местное бизнес-сообщество принять активное участие в решении острой социальной проблемы.

Государство стало оказывать существенную поддержку предпринимателям, пожелавшим заниматься организацией детского досуга. В рамках госпрограмм «Дорожная карта бизнеса», «Занятость» выделяются льготные кредиты под минимальные проценты, проекты по строительству частных садиков и мини-центров в кратчайшие сроки получают одобрение курирующих чиновников. Примечательно, что государство помогает и родителям, субсидируя оплату за услуги по обучению и воспитанию малышей. В то же время растет количество субъектов малого бизнеса, решаются вопросы трудоустройства жителей сел и городов.

В результате за последние 3 года уровень охвата населения дошкольным образованием достиг 87%, а в текущем году этот показатель планируется увеличить до 92%. Открылось 279 детских садов, из которых 245 – частные. И это только один пример успешного применения механизмов государственно-частного партнерства.

Так, долгие годы в сфере здравоохранения Талдыкоргана наблюдался дефицит койко-мест. Местную горбольницу, пациентов которой размещали даже в коридорах, в народе прозвали «резиновой». Ситуацию спасла многопрофильная клиника на 300 коек, построенная в прошлом году в рамках ГЧП.

Еще одна насущная проблема семиреченцев, связанная с высокой демографией и миграционными процессами, – жилищный вопрос. Как известно, в начале 2000-х годов в регионе было заморожено строительство около двух десятков многоквартирных жилых комплексов, свыше 4 тыс. семей дольщиков могли остаться без крыши над головой. Но благодаря финансовой поддержке государства долевая эпопея удачно завершилась, осенью прошлого года в поселке Айтей Карасайского района ввели в эксплуатацию последний проблемный объект – ЖК «Өмірұзақ».

И теперь инструменты государственно-частного партнерст­ва стали широко использовать в сфере жилищного строительст­ва. Строительным компаниям выделяют земельные участки, подводят к домам необходимую инженерную инфраструктуру. Бизнесмены возводят доступное жилье по фиксированным ценам. Так, только в одном жилом комп­лексе «Асыл Арман» в поселке Иргели новоселье отпраздновали около 3 тыс. семей – молодые специалисты, многодетные семьи, ветераны, инвалиды и бюджетники. Примечательно, что 100 квартир в одном из домов были выкуплены акиматом области и предоставлены бывшим детдомовцам.


Поставлен ряд серьезных задач

Работа по привлечению частных инвестиций в реализацию социально важных программ продолжается. Это позволяет сократить нагрузку на расходную часть бюджета. Как напомнил на отчетной встрече с населением глава региона Амандык Баталов, в 2014 году в ходе рабочей поездки в Талдыкорган Президент ­Нурсултан Назарбаев поставил перед местными властями ряд серьезных задач по подъему экономики и улучшению социальной сферы. Чтобы выполнить эти поручения, необходимо было заинтересовать предпринимателей, особенно фермеров.

С привлечением отечественного инвестора запущен простаивавший долгое время Коксуский сахарный завод. В помощь свекловодам, кукурузоводам и рисоводам создана сеть сервисно-заготовительных центров, аграриям выделили семена, удобрения, технику и субсидии. Проведена модернизация Жаркентского крахмалопаточного завода, за счет государства построили зернотоки для сушки и хранения «золотых початков». Получив беспрецедентную поддержку, крестьянские хозяйства в разы увеличили посевные площади и в первый же год вырастили рекордные урожаи сахарной свек­лы и кукурузы. Так, с применением механизмов ГЧП началось возрождение базовых аграрных отраслей.

То же самое делается и в промышленном секторе: в ряде районов и городов создаются индуст­риальные зоны, куда за счет бюджетных средств прокладываются коммуникации, дороги, линии электросетей. Предпринимателям остается лишь построить производственную базу и наладить выпуск продукции.

В целом опыт Алматинской области по сотрудничеству власти и бизнеса можно назвать успешным. Между тем имеется ряд «болевых точек», где еще предстоит много работы. В частности, обострилась проблема утилизации бытовых отходов, о которой говорится уже несколько лет. Ежегодно в регио­не образуется около 800 тыс. тонн мусора, общий объем накоп­ленных ТБО составляет 8,4 млн тонн. Вопрос требует срочного решения, но предпринимателей, желающих строить мусороперерабатывающие заводы, как не было, так и нет. В то же время акимы районов и городов не на должном уровне контролируют ход обустройства мусорных полигонов и скотомогильников.

Регион по-прежнему остается одним из самых газодефицитных в стране, а Талдыкорган – единственный в республике областной центр, не имеющий централизованного газоснабжения. Проекты строительства газопроводов не раз подвергались жесткой критике за срыв графика работ, хотя именно в их реализацию привлечены большие суммы частных инвестиций.

В числе других актуальных проб­лем – низкая доля поступлений от субъектов малого бизнеса, слабое развитие продовольственного пояса вокруг Алматы, проекта по созданию сельхозкооперативов. В Жетысу не хватает оптово-распределительных и логистических центров, современных рыночных комплексов. Местным чиновникам придется приложить немало усилий по решению этих злободневных задач. 

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