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​Есть и выходы, и входы
Любовь Доброта, Шымкент

Внешнеторговый оборот Южно-Казахстанской области с начала года составил 928 млн долларов. Такую информацию озвучил начальник департамента государственных доходов по ЮКО Алтынсары Умбиталиев на пресс-конференции, состоявшейся в Службе центральных коммуникаций. Он сообщил также, что по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом данный показатель увеличился на 169 млн долларов.

Основными экспортными направлениями для региона являются Нидерланды и Узбекистан, на долю которых приходится соответственно 39% и 32% от общего объема продукции, вывозимой за пределы страны. Южане наращивают поставки за рубеж муки, мяса, овощей и фруктов. В списке экспортной продукции значатся также строительные материалы, энерготехническое оборудование, продукция горнодобывающей отрасли и нефтегазового сектора, хлопко-волокно.

Животноводы области ежегодно открывают для себя новые маршруты для экспорта. В частности, заключены договоры на поставку мяса в Иран, Китай, ОАЭ и другие страны. Для системного решения вопросов поставки создается специальная кооперация по выращиванию мелкого и крупного рогатого скота.

Вместе с тем на 140,3 млн долларов, или 34%, увеличился и ввоз продукции из-за рубежа. Основными партнерами облас­ти по импорту стали Китай и Узбекистан. Спикер отметил, что инициативы Главы государства Нурсултана Назарбаева и Президента Узбекистана Шафката Мирзиёева придали новый импульс внешнеторговым отношениям соседних стран. На это же работает открытие пунк­тов пропуска «Сырдарья» и «Целинный», состояв­шееся в июле на таможенном посту «Атамекен».

По итогам работы за первое полугодие 2017 года налоговые и таможенные платежи превысили 3,1 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом рост составил 113%. Перед фискалами области стоит задача увеличить поступ­ления в бюджет, чтобы снизить объем дотаций из республики. И позитивные подвижки уже имеются.

Из запланированных 84 млрд тенге в республиканский бюджет поступило 90 млрд. Выполнение плана составило 107%. В местный бюджет из запланированных 55 млрд тенге поступило 58 млрд тенге. 

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