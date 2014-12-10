Есть идея!

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Организаторы ярмарки социальных проектов решили поощрить победителей денежными призами. Наиболее удачные разработки предполагается включить в тендерные заявки на следующий год и выделить финансовые средства на их реализацию.
Пяти минут, отведенных на презентацию проекта, Кайрату Зайнишеву, руководителю общественной организации «Эко-Атамекен», оказалось достаточно, чтобы убедить жюри в эффективности предложенной идеи. В ее основе лежит желание научить кентаускую молодежь продвижению собственного бизнеса через Интернет. Именно этот проект признан лучшим.
А вот лидеры НПО «Дария» из Сайрамского района озабочены тем, как повысить лидерские качества и самооценку сельских женщин. В частности, они намерены организовать цикл просветительских лекций, надеясь таким способом добиться сокращения ранних браков. НПО «Дария» досталось второе место.
Поддержало жюри и проект общественной организации «Биоген». Он предполагает увеличение видового биоразнообразия в придельтовых озерах Сырдарьи. Работа с местным сообществом, убеждены лидеры неправительственной организации, даст импульс развитию экологического туризма, обеспечив тем самым занятость жителей Туркестана.
Сегодня в Южном Казахстане работает порядка 500 НПО. Проведение подобных ярмарок социальных идей и проектов, убеждены организаторы, позволит не просто определить болевые точки общества, но и вместе найти оптимальные пути их решения.

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