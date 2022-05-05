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Есть или не есть – вот в чем вопрос
Лаура Тусупбекова

Завершился Ораза айт. В моей семье не было традиции держать пост, но Айт праздновали всегда щедро и вкусно: ароматы маминых пышных баурсаков, шельпеков, хвороста наполняли дом с раннего утра этого чудесного дня. Один из любимейших моих праздников с детства именно из-за того, что в этот день было много вкусностей.

С возрастом Ораза айт, конечно, начал обретать другие смыслы. Пост я так и не приучилась держать, но наступило понимание: в дни поста и самого Ораза айт нельзя сквернословить, употреблять алкоголь, осуждать, обсуждать, врать, лицемерить, причинять вред, и вообще нужно быть непременно хорошим человеком. Непременно в пост и в дни Айта. Главное – продержаться эти тридцать постных дней и не принимать пищу до ауызашар (разговение), и быть тебе истинным мусульманином. А через тридцать дней поста вновь можешь стать собой.

Сейчас, к сожалению, ритуал ауызашар превращается в некую ярмарку тщеславия тех, кто его устраивает. Люди приглашают постящихся в лучшие рестораны, фотографируются на фоне ломящихся от изобилия столов и выкладывают в социальные сети с комментарием: «Пригласили на ауызашар в такой-то ресторан, все понравилось, вкусно, изысканно». Так и хочется добавить – «дорохо-бохато».

А между тем для разговения, сог­ласно мусульманской традиции, достаточно сделать глоток воды и съесть один финик. Но важно помочь с пропитанием нуждающимся...

За всей этой внешней духов­ностью забыли мы как-то о самых простых целях Рамазана. Они не в том, чтобы не есть до заката солн­ца, а после идти в роскошные рес­тораны. Они в том, чтобы через воздержание вспомнить: есть те, кто нуждается в помощи.

Когда обряд и вера стали синонимами? Кто решил, что ношение хиджаба – это признак веры? Почему религиозность и духовность где-то превратилась в профанацию? Через эти сакральные сферы некоторые из нас хотят продемонстрировать свою избранность перед Всевышним?

В дни Рамазана в Интернет попало видео мавзолея, возведенного одним бывшим судьей из южного Казахстана для, как говорится в ролике, упокоения самого судьи и его супруги, когда Всевышний призовет их к себе, да подарит Аллах им долгую жизнь. Роскошное двухуровневое строение из мрамора в стиле турецкого хамама, на стены которого зачем-то повесили портреты великих казахов, бюст судейской супруги среди них – все это призвано, очевидно, поражать воображение. Не случайно сам хозяин мавзолея пояснил: это и не мавзолей вовсе, а музей. Только вот вопрос: для кого в музее установлены два саркофага?

Ну да бог с ним... Вопрос в другом.

Почему религиозность стала обрастать стольким наносным, неистинным, неправедным? Некоторые мои знакомые совершенно искренне признавались, что с нетерпением ждут окончания поста, чтобы продолжить вести привычный образ жизни, в котором и алкоголь, и сквернословие, и не самые благородные качества и черты характера – дело обыденное. То есть люди совершенно уверены в том, что, построив себе роскошный мавзолей, отказавшись от еды в определенные часы или вкушая только постную еду, как принято в православный пост, можно стать ближе к Богу?..

В качестве резюме позволю себе напомнить известную притчу.

Четверо юношей увидели старика, который в скрытом от людских глаз месте ел в священный месяц Рамазан.

– Дедушка! Вы не поститесь? – спросили ребята.

– Я пощусь. Я просто пью воду и ем.

Юноши рассмеялись.

– Что вы имеете в виду?

– Я никому не желаю плохого, ни на кого не смотрю свысока, не смеюсь ни над кем, никого не оскорбляю, никому не причиняю вреда. Но, к сожалению, мой желудок болен, поэтому я не могу голодать.

Затем он спросил у парней:

– Вы тоже поститесь, дети мои?

Ребята склонили головы. Один из них ответил смущенно:

– Нет, мы просто не едим...

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