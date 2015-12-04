​Есть импортозамещение!

В регионе открылся завод по выпуску металлургического коксобрикета, замещающего импортный литейный кокс. Новый продукт – специальный вид металлургического топлива для литейного производства и цветной металлургии. Проект стоимостью 66 млн тенге реализован ТОО «Рентан» по гранту МОН РК ТОО «Центр коммерциализации технологий».

Пока что завод развернулся в масштабах мини-производства с далеко идущими актуальными для промышленности планами. Его продукция – коксобрикет или формованный кокс. Он получается при брикетировании коксовой мелочи с применением эмульсии на основе нефтебитума с новым отечественным структуро­образующим наполнителем. На конвейерную ленту готовый продукт в день запуска завода выкатывался аккуратными малыми цилиндрами. Их авторы – ученые единственного в стране Химико-металлургического института им. Ж. Абишева подготовили заявку на получение Евразийского патента на технологию изготовления коксобрикета, который используется в металлургии в качестве заменителя литейного кокса, наиболее дорогостоящего и дефицитного углеродистого материала.

Исходным сырьем для новинки служит шубаркольский уголь, подвергающийся высокоскоростному термоокислительному коксованию, в результате которого образуется углеродистый материал карбонизат дирексил, обладающий развитой тонкопористой структурой и, как следствие, высокой реакционной способностью. Дирексил – это изобретение карагандинских ученых. Он является заменителем древесного угля, используемого традиционно при выплавке кристаллического кремния.

Так вот, мелкая фракция дирексила применяется в качестве коксовой мелочи для изготовления коксобрикета. Созданная ТОО «Рентан» технологическая линия мини-производства обеспечивает получение ежегодно 2 тыс. тонн коксобрикета и 3,5 тыс. тонн карбонизата дирексила. Это очень востребованная в отечественной металлургической промышленности продукция. В денежном выражении годовой объем мини-производства составляет 1,5 млн долларов.

Созданное предприятие направлено на решение проб­лемы импортозамещения литейного кокса и древесного угля в металлургической промышленности. По мнению научного руководителя проекта, доктора технических наук, профессора Василия Кима, объем внутреннего рынка коксобрикетов в стране оценивается в 150 тыс. тонн в год. Сюда входит и годовая потребность Карагандинского литейного завода (КЛЗ) корпорации Казахмыс – более 30 тыс. тонн. Перед ТОО «Рентан» стоит насущная задача – полностью закрыть потребность КЛЗ.

Казахстанская недоменная металлургическая промышленность – цветная, ферросплавная, литейная – остро нуждается в коксобрикетах. Дело в том, что при нормативном расходе кокса 110–120 кг на одну тонну чугунного литья фактические затраты почти в 3 раза больше! То есть производство чугунного литья становится нерентабельным, и карагандинский завод работает в убыток. Ему остается либо ликвидироваться, либо искать пути выхода из тяжелой ситуации. На счастье промышленников в этой теме пересеклись векторы науки и производства.

Над обозначенной проб­лемой более 5 лет трудились карагандинские ученые. В течение того же времени они провели на литейном заводе опытно-промышленные испытания. И получили положительные результаты. Как следствие, ближайшей задачей ученые видят теперь подготовку промышленной партии коксобрикетов, чтобы провести полномасштабные испытания в условиях действующего производства не только на КЛЗ, но и при шахтной плавке свинца и цинка на предприятиях ТОО «Казцинк» ВКО и «Южполиметал» ЮКО. Эти компании уже проявили откровенный интерес к выпускаемой продукции и сами вышли с предложениями о сотрудничестве.

Соответственно завод ТОО «Рентан» планирует наращивание мощностей, что отвечает запросам металлургии. Сегодня Казахстан импортирует из России и Китая до 1 млн тонн в год кокса для недоменных производств металлургии. При средней в прошлом году цене кокса 300 долларов за тонну фактически тратится за год 300 млн долларов.

Появление ТОО «Рентан» показывает, что Казахстан, имея богатое угольное сырье и высокий кадровый потенциал, в состоянии решить проблему импортозамещения. Тем более что за последние годы в нашей стране были созданы новые технологии коксопроизводства. Благодаря технологиям, созданным учеными ХМИ, появилось несколько видов специального кокса, превосходящих существующие аналоги.

Пуск нового завода еще раз подтвердил необходимость тесной кооперации науки и производства. Передовые разработки должны без проволочек находить применение в промышленности. Но без поддержки государства, как доказал многолетний опыт, обойтись в таком деле невозможно.