Есть конкретные результаты

641
Елена Иванова

Отметив динамичное развитие казахстанско-финского взаимодействия, Роман Василенко высоко оценил работу Казах­станско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и с удовлетворением обозначил последние позитивные тенденции в двусторонней повестке дня.

В частности, в 2017 году в Хельсинки был презентован Казах­станско-финский центр «зеленых» технологий Qaz-FinTech. Запущен контейнерный железнодорожный маршрут Коувола (Финляндия) – Бусловская (Россия) – Алтынколь (Казахстан) – Сиянь (Китай). В период проведения ЭКСПО-2017 авиакомпания «Финнэйр» осуществляла прямые рейсы Хельсинки – Астана.

Вилле Скиннари подчеркнул особую роль парламентской дипломатии в укреплении двустороннего взаимодействия. Сельское хозяйство, транспорт и логистика, цифровые технологии являются, по его мнению, перспективными сферами для сотрудничества и реализации проектов.

Стороны обменялись мнения­ми по актуальным вопросам международной повестки дня. Кроме того, собеседники обсудили сотрудничество Казахстана со странами Центральной Азии, состояние развития Евразийского экономического союза, а также перспективы двустороннего взаимодействия в сфере образования и цифровизации.

Популярное

Все
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Умные очки для слабовидящих
Путь писателя и государственного деятеля
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Двусторонние отношения динамично развиваются
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Территория идей и вдохновения
Шаг за шагом к вершине
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Актауский бенефис сборной Казахстана
Здесь будет экопарк
«Берегите друг друга, цените жизнь…»
Отрар «гостит» в Жезказгане
В помощь ландшафтным дизайнерам и флористам
Без вины виноватые
Весна как состояние души
Татьяна из Жанакоргана
Лечить? Не допустить болезнь!
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Рассмотрены перспективные направления
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Не нарушайте – вас снимают!
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Стефано Габбана ушел с поста совета директоров D&G
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
В честь 90-летия Олжаса Сулейменова презентован сборник произведений поэта
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков

