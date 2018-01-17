Есть конкретные результаты

Отметив динамичное развитие казахстанско-финского взаимодействия, Роман Василенко высоко оценил работу Казах­станско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и с удовлетворением обозначил последние позитивные тенденции в двусторонней повестке дня.

В частности, в 2017 году в Хельсинки был презентован Казах­станско-финский центр «зеленых» технологий Qaz-FinTech. Запущен контейнерный железнодорожный маршрут Коувола (Финляндия) – Бусловская (Россия) – Алтынколь (Казахстан) – Сиянь (Китай). В период проведения ЭКСПО-2017 авиакомпания «Финнэйр» осуществляла прямые рейсы Хельсинки – Астана.

Вилле Скиннари подчеркнул особую роль парламентской дипломатии в укреплении двустороннего взаимодействия. Сельское хозяйство, транспорт и логистика, цифровые технологии являются, по его мнению, перспективными сферами для сотрудничества и реализации проектов.

Стороны обменялись мнения­ми по актуальным вопросам международной повестки дня. Кроме того, собеседники обсудили сотрудничество Казахстана со странами Центральной Азии, состояние развития Евразийского экономического союза, а также перспективы двустороннего взаимодействия в сфере образования и цифровизации.