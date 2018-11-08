​Есть контакт!

Центр занятости Караганды работает с электронной биржей труда уже почти год. Она облегчила жизнь и госслужащим, и соискателям, и работодателям. Электронная площадка избавила их в первую очередь от бумажной работы.
Раньше предприятия и организации присылали в центр занятости бумажные списки с вакансиями, потенциальный работник просматривал их и с направлением в руках отправлялся на собеседование. Если человек получал должность, то предприятию нужно было отправить в центр занятости уведомление и закрыть вакансию. Теперь же благодаря порталу enbek.kz все стало намного легче.
– Работодатель может бесплатно зарегистрироваться на этом портале и самостоятельно публиковать объявления о вакансиях, – объясняет руководитель отдела поддержки соискателей центра занятости Караганды Айдос Естемесов. – Для этого предприятию или организации нужно иметь электронно-цифровую подпись и БИН. Почему? Потому что в Караганде есть много предложений о работе в сфере сетевого маркетинга. На портал enbek.kz объявления от таких фирм проникнуть не могут, потому что они, как правило, не зарегистрированы: у них нет ни БИНов, ни ЭЦП.
На электронной бирже труда сейчас зарегистрированы 428 работодателей и 1 205 соискателей из Караганды. Эти показатели изо дня в день растут. Поскольку центр занятости агитирует местных предпринимателей искать себе сотрудников через портал enbek.kz, а соискателей – выставлять на нем свои резюме. При их размещении необходимо ввести свой ИИН.
– Срок хранения резюме на портале составляет один месяц, – комментирует Айдос Естемесов. – После этого его нужно размещать заново. Но зачастую этого не требуется. Как показывает практика, соискатель примерно за 20 дней находит работу или начинает стажироваться.
Бывает, что помощи в трудоустройстве просят карагандинцы пожилого возраста, которые не владеют компьютером и не имеют доступа в Интернет. Для центра занятости это не проблема. Здесь для таких граждан предусмотрели зону самообслуживания. Консультант помогает зарегистрироваться на электронной бирже труда и составить резюме. А потом человека информируют, если на него обратил внимание потенциальный работодатель. Соискатель может созвониться с ним и записаться на собеседование.
Сотрудники карагандинского центра занятости отслеживают статистику трудоустройства. По их данным, ежемесячно работу находят примерно тысяча соискателей. Всего же за время своего существования электронная биржа труда, аналогов которой нет в странах СНГ, помогла более чем 6 тыс. жителей Караганды.
Хотя портал enbek.kz еще не задействован в полную силу, уже можно сказать, что он помогает налаживать прямой контакт между работодателями и соискателями.