​Есть контакт!

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Елена Ульянкина

Центр занятости Караганды работает с электронной биржей труда уже почти год. Она облегчила жизнь и госслужащим, и соискателям, и работодателям. Электронная площадка избавила их в первую очередь от бумажной работы.

Раньше предприятия и организации присылали в центр занятости бумажные списки с вакансиями, потенциальный работник просматривал их и с направлением в руках отправлялся на собеседование. Если человек получал должность, то предприятию нужно было отправить в центр занятости уведомление и закрыть вакансию. Теперь же благодаря порталу enbek.kz все стало намного легче.

– Работодатель может бесплатно зарегистрироваться на этом портале и самостоятельно публиковать объявления о вакансиях, – объясняет руководитель отдела поддержки соискателей центра занятости Караганды Айдос Естемесов. – Для этого предприятию или организации нужно иметь электронно-цифровую подпись и БИН. Почему? Потому что в Караганде есть много предложений о работе в сфере сетевого маркетинга. На портал enbek.kz объявления от таких фирм проникнуть не могут, потому что они, как правило, не зарегистрированы: у них нет ни БИНов, ни ЭЦП.

На электронной бирже труда сейчас зарегистрированы 428 работодателей и 1 205 соискателей из Караганды. Эти показатели изо дня в день растут. Поскольку центр занятости агитирует местных предпринимателей искать себе сотрудников через портал enbek.kz, а соискателей – выставлять на нем свои резюме. При их размещении необходимо ввести свой ИИН.

– Срок хранения резюме на портале составляет один месяц, – комментирует Айдос Естемесов. – После этого его нужно размещать заново. Но зачастую этого не требуется. Как показывает практика, соискатель примерно за 20 дней находит работу или начинает стажироваться.

Бывает, что помощи в трудо­устройстве просят карагандинцы пожилого возраста, которые не владеют компьютером и не имеют доступа в Интернет. Для центра занятости это не проблема. Здесь для таких граждан предусмотрели зону самообслуживания. Консультант помогает зарегистрироваться на электронной бирже труда и составить резюме. А потом человека информируют, если на него обратил внимание потенциальный работодатель. Соискатель может созвониться с ним и записаться на собеседование.

Сотрудники карагандинского центра занятости отслеживают статистику трудоустройства. По их данным, ежемесячно работу находят примерно тысяча со­искателей. Всего же за время своего существования электронная биржа труда, аналогов которой нет в странах СНГ, помогла более чем 6 тыс. жителей Караганды.

Хотя портал enbek.kz еще не задействован в полную силу, уже можно сказать, что он помогает налаживать прямой контакт между работодателями и соискателями.

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